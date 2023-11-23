۷۲۴ شعبه اخذ رای در استان سمنان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی در نشست ستاد انتخابات استان سمنان که ظهر پنجشنبه با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور در استانداری سمنان برگزار شد، از افزایش شعب اخذ رأی در این استان خبر داد و بیان کرد: ۷۲۴ شعبه اخذ رأی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در روز یازدهم اسفند ماه سال جاری پیش بینی شده است.

وی از آمادگی استان سمنان برای برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان خبر داد و افزود: نشست‌های مستمر ستاد انتخابات در استان و شهرستان‌های هشت گانه استان سمنان برگزار و هماهنگی خوبی به عمل آمده است.

استاندار سمنان از برگزاری جلسات مشترک با هیأت نظارت بر انتخابات و جلسات مستمر با فرمانداران هشت گانه استان خبر داد و گفت: برگزاری جلسات ستاد امنیت انتخابات و نشست‌های وبیناری و آموزشی از جمله اقدامات انجام شده توسط ستاد انتخابات استان است.

هاشمی از رشد ۵۶ درصدی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه استان سمنان خبر داد و بیان کرد: استقبال جوانان در این شاخص، بیش از هر دوره دیگری بوده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ حوزه انتخابیه در استان سمنان در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد که چهار حوزه اصلی و ۱۱ حوزه نیز فرعی و بخشداری‌های مستقل هستند.

استاندار سمنان گفت: بیان دستاوردهای نظام اسلامی برای امید افزایی و جلب مشارکت‌های مردمی برای برگزاری انتخابات پرشور یکی از راهبردهای ستاد انتخابات استان سمنان محسوب می‌شود.