نقش بسیج طلاب در بصیرت افزایی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی عصر پنجشنبه در همایش روز قشر بسیج طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات غدیر ضمن تسلیت شهادت مردم مظلوم و بی دفاع غزه بیان داشت: عزت، اقتدار امروز انقلاب اسلامی را مدیون خون شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس هستیم و مردم هیچ گاه رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دفاع مقدس را فراموش نخواهند کرد و امروز وظیفه ما حفظ این ارزش هاست‌.

وی عنوان کرد: دوم آذر ماه به دستور امام راحل سالروز تشکیل بسیج طلبه و دانشجو است فلسفه تشکیل این قشر مهم حامل یک پیام بی نظیر محتوایی و رسالت اعتلای انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است‌.

وی گفت: امروز یکی از تشکل‌های بسیار تأثیرگذار بسیج دانشجویی و طلبه است و طلاب و دانشجویان باید تمام توان خود را جهت حفظ و دفاع از انقلاب و اسلام به کار گیرند و فرزندان بسیجی در این دو مرکز پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی نه غربی باشند.

مسلمی تاکید کرد: همچنین امام راحل فرمودند جریان نه شرقی نه غربی وابستگی به سرزمین نیست بلکه وابستگی به تفکر است متأسفانه امروز در دنیا وابستگی به گفتمان شرق و غرب حاکم است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: به برکت روحانیت و مردم، انقلاب به پیروزی رسید، روحانیون به عنوان طبیبان دین و روح تعالی بخش جایگاه زندگی انسان‌ها نقش مهمی در سعادت انسان دارند در این راستا

جریان استکبار تمام توان خود را به کار بست تا نقش این قشر مهم را در جامعه تضعیف کند که باید برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان همه ما پشتیبان ولایت فقیه باشیم.