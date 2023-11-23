به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار تیم صدرنشین خیبر خرم‌آباد مقابل شهرداری آستارا با یک گل شکست خورد و نتوانست صدر جدول را از چادرملو پس بگیرد.

در پایان هفته سیزدهم چادرملو اردکان با ۲۸ امتیاز، فجر سپاسی با ۲۶ امتیاز و خیبر خرم‌آباد با ۲۵ امتیاز اول تا سوم هستند.

نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* مس کرمان صفر - مس شهر بابک صفر

* شهرداری آستارا یک - خیبر خرم آباد صفر

گل: رضا صدری (۵۴)

* خلیج فارس ماهشهر صفر - استقلال آبی‌پوش ملاثانی یک

گل: احسان الوان زاده (۶۱)