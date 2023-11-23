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۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

هفته سیزدهم لیگ دسته اول؛

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد باخت و صدر جدول را از دست داد

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد باخت و صدر جدول را از دست داد

در هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم های شهرداری آستارا و استقلال آبی پوش ملاثانی مقابل رقبا به برتری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار تیم صدرنشین خیبر خرم‌آباد مقابل شهرداری آستارا با یک گل شکست خورد و نتوانست صدر جدول را از چادرملو پس بگیرد.

در پایان هفته سیزدهم چادرملو اردکان با ۲۸ امتیاز، فجر سپاسی با ۲۶ امتیاز و خیبر خرم‌آباد با ۲۵ امتیاز اول تا سوم هستند.

نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* مس کرمان صفر - مس شهر بابک صفر

* شهرداری آستارا یک - خیبر خرم آباد صفر
گل: رضا صدری (۵۴)

* خلیج فارس ماهشهر صفر - استقلال آبی‌پوش ملاثانی یک
گل: احسان الوان زاده (۶۱)

کد مطلب 5948155

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    نظرات

    • رضا IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      0 2
      پاسخ
      آستارا دمت گرم
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      1 0
      پاسخ
      شانس با خیبر یار نبود
    • انسان IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      پشت خیبر هستیم . حتما صعود می‌کنه
    • مهدی IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      1 0
      پاسخ
      آفرین به این مدیریت تیم چادرملوبالاخره بعد از سالیان یه تیم از استان یزد مدعی صعود به لیگ برتره. ماشاالله به همین قدرت ادامه بدید

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