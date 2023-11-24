«جان کندن» بورس برای صعود بی نتیجه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس این هفته ریزش نزدیک به ۸ هزار واحدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرد تا کماکان فعالان بازار سرمایه امیدوار به صعود شاخص کل باشند.

معاملات روز شنبه

شاخص کل بورس با عقب گرد بیش از ۱۰ هزار واحدی در معاملات روز شنبه به کار خود پایان داد. ۳۹۱ نماد منفی و ۳۰ نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند، ۱۹۸ نماد مثبت و ۵۷ نماد نیز در وضعیت صف خرید قرار داشتند.

بعد از چند روز که ارزش معاملات به بالای ۴,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود امروز ارزش معاملات خرد به پایین‌تر از ۴,۰۰۰ میلیارد تومان رسید، ارزش معاملات خرد عدد ۳,۶۷۳ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۹ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۱۲ درصد کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۶۶۳ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم ۲۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۳۳ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۳۷۳ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۴۷۰ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۳۲ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۱۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۷۴ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۳۸۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۳۳۲ میلیارد تومان و بانکی با ارزش معاملات ۳۱۷ میلیارد تومان قرار دارند.

شنبه در تایم اول معاملات وضعیت بهتر بوده و نمادها در وضعیت بهتری قرار داشتند اما در نیمه پایانی بازار با شدت گرفتن عرضه‌ها وضعیت به سمت منفی تر شدن رفت.

‌معاملات روز چهارشنبه

ارزش معاملات خرد عدد ۴,۲۳۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، افزایش قابل توجهی نداشته است. شاخص کل با رشد بیش از ۲۰۰۰ واحدی در جایگاه ۲ میلیون و ۲۲ هزار واحد قرار گرفته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز ۱۷۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۸۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما امروز ۲۹۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شده است در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۷۳ میلیارد تومان است که کاهش ۷۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش ۲۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده ۲۴۱ میلیارد تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال

شاخص کل بورس در این هفته یک کندل ضعیف ریزشی را ثبت کرد تا نشان دهد برای ریزش مهیا نیست و بیشتر برای بهانه‌ای برای صعود در هفته‌های آتی است برخی آذر ماه امسال را شروعی بر رشد بورس می‌دانند اما تاکنون وضعیتی دیده نشده و بازارساز با مدیریت چند نماد شاخص ساز توانسته شاخص را نگه دارد وگرنه وضعیت کلی بازار چنگی به دل نمی‌زند.