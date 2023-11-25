به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش سلیمانی قصد دارد از اواخر آذر ماه نمایش «توافق‌نامه» نوشته فیلیپ کلودل را با ترجمه شهلا حائری در تماشاخانه ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد. بازیگران این اثر نمایشی به ترتیب ورود به صحنه بهنام تشکر، کوروش سلیمانی و رامین ناصرنصیر هستند. این اولین همکاری سلیمانی با بهنام تشکر و رامین ناصرنصیر در مقام بازیگر است.

کلودل رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس شهیر فرانسوی است که در سال ۲۰۱۹ به عنوان سومین تجربه نمایشنامه نویسی خود، نمایشنامه «توافق نامه» (compromis) را نوشت که از ژانویه همان سال به کارگردانی برنار مورات و بازی هنرپیشگان بزرگ تئاتر فرانسه یعنی پیر آردتی، میشل لیب و استفان پزرات در تئاترهای مختلف فرانسه به صحنه رفت و مورد استقبال قرار گرفت.

این اثر نمایشی که برای نخستین بار در ایران اجرا می شود یک درام اجتماعی است که مسایل مهم انسانی را در فضایی کاملا باورپذیر و گاه طنزآمیز مطرح می کند. ماجرا از این قرار است که ۲ دوست قدیمی و میانسال یعنی دُنی که بازیگری است متوسط و مارتَن که نمایشنامه نویسی است ناموفق در آپارتمان خالی و آماده فروش دنی با یکدیگر روبرو می شوند. در انتظار خریدار بین آن‌ ۲ گفتگوها و اتفاقاتی غیرمنتظره رخ می دهد. آمدن شخصیت خریدار- دووال- از میانه داستان، موقعیت هایِ جدیدی را پدید می آورد.

نمایش «توافق‌نامه» از ۲۲ آذر ماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

عکس از مصطفی قاهری است.