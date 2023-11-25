ستاد بحران شهرداری خاش در حالت آماده باش قرار دارد

مهدی شهنوازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش نرم باران از شب گذشته آغاز و از حوالی ساعت ۴ تا ۵ بامداد امروز با شدت بیشتری ادامه یافت و در حال حاضر آسمان شهر خاش ابری است.

وی ادامه داد: نیروهای واحدهای خدمات شهر، عمرانی، فضای سبز، حمل و نقل و آتش نشانی در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی بیان کرد: در سال جاری حدود ۵۰۰ هزار متر مربع از معابر خاش خاک ریزی و افزون بر ۲۳۰ هزار متر مربع از معابر آسفالت و نیز عملیات جدول گذاری و احداث کانیو نیز با حجم بالایی انجام شده و در بارش امروز، کمترین خسارت را شاهد بودیم و اکثر ساکنان محلات حاشیه شهر و هسته مرکزی خاش بدون زحمت تردد داشتند و در برخی نقاط هم بازدید داشتیم که آسیب شناسی و عیب یابی و در حال رفع نقص هستند و از روزهای آینده کار جدول‌گذاری و زیرسازی این معابر بزودی آغاز خواهد شد، تا رضایت شهروندان حاصل شود.

شهردار خاش ادامه داد: آسفالت خیابان مراد ریگی، که اخیراً با کیفیت بالا و شیب بندی مناسب صورت گرفته، کمترین آب را به خود جذب نکرده و در آینده برنامه پازل بندی پیاده روهای آن را داریم و در همین رابطه ساکنان آن منطقه باید درب‌های منازل خود را بالاتر بیاورند تا در شرایط بارشی آسیبی متوجه آنان نشود.

شهنوازی افزود: در معابر عمومی دیگر مانند خیابان خیام و کوچه‌های منشعبه، معابر خیابان مکی، کوچه منشعبه از خیابان امام خمینی به طرف محمدآباد، نیکبخت، امام بخش، سعدی و غیره که اخیراً بهسازی و آسفالت شده‌اند، شاهد رضایتمندی شهروندان بودیم و برای رفع نقص برخی معابر قدیمی نیز دستورات لازم صادر شد.