شرط آسایش دائم انسان در گرو عمل به فریضه امر به معروف است

اسماعیل دستگزار در گفت‌ وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: «امر به معروف و نهی از منکر» در قرآن کریم به عنوان یک دستور عام بیان شده و از ویژگی‌های امت اسلامی شمرده شده نه به این معنی که در امت‌های پیشین اصلاً نبوده است، بلکه به این معنی که در امّت اسلامی به صورت یک اصل اصیل آمده است.

وی ادامه داد: جالب اینکه قرآن کریم از یکسو امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از ویژگی‌هایی معرفی می‌کند که سبب شده است، اسلام برترین ادیان و امّت اسلامی، امّت نمونه باشند و از سوی دیگر، انجام این دو وظیفه را مقدّم بر ایمان به خدا ذکر کرده است.

دستگزار افزود: این امر نشان می‌دهد که تا این وظیفه به صورت دو اصل اساسی مردمی در سطح عموم پیاده نشود، حتّی تضمینی برای تداوم ایمان مردم وجود نخواهد داشت.

مسئول کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر لاهرود خاطرنشان کرد: اگر این دو وظیفه به دست فراموشی سپرده شود، ریشه‌های ایمان در دل‌ها سست و شاخ و برگ آن پژمرده می‌شود و سرانجام پایه‌های آن فرو می‌ریزد.

وی بیان کرد: مسلمانان تا زمانی یک امّت ممتاز محسوب می‌شوند که دعوت به سوی نیکی‌ها و مبارزه با فساد را فراموش نکنند و آن روز که این دو وظیفه بزرگ الهی به دست فراموشی سپرده شد نه بهترین امّت هستند و نه به سود جامعه بشریّت خواهند بود.

دستگزار تاکید کرد: اگر این دو وظیفه فراموش شود و محیط با منکرات خو بگیرد و از خوبی‌ها، بدی‌ها و معروف‌ها جدا شود، منکر در انظار معروف و معروف در نظرها منکر می‌شود و این بزرگترین خسارتی است که امکان دارد دامن یک جامعه را بگیرد، همان بلا و بدبختی که امروز دامان بسیاری از جوامع دنیا را گرفته است.

مسئول کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم (ع) لاهرود با بیان اینکه هر گونه رستگاری در دنیا و آخرت، فرد و جامعه در سایه انجام این دو وظیفه بزرگ است، گفت: قرآن کریم ویژگی صالحان اهل کتاب را که به اسلام گرویده‌اند، ایمان به مبدأ و معاد، امر به معروف و نهی از منکر و پیشی گرفتن در انجام کارهای نیک بیان می‌کند.

وی تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که بعد از ایمان به خدا و روز قیامت، امر به معروف و نهی از منکر بارزترین نشانه صالحان است و ریشه همه خیرات نیز در آن نهفته شده است.

دستگزار ادامه داد: قرآن کریم در سوره توبه نخستین ویژگی مؤمنان را امر به معروف و نهی از منکر شمرده و حتّی بر پا داشتن نماز و ادای زکات و اطاعت خدا و پیامبر به دنبال آن آمده است و بیانگر این است که اگر این دو وظیفه بزرگ اجرا نشود، اساس عبادت و اطاعت و بندگی خدا به خطر می‌افتد.

مسئول کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر لاهرود با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) گفت: مردم پیوسته در آسایش به سر می‌برند، تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و یکدیگر را بر نیکی و تقوا یاور باشند. هرگاه چنین نباشند، برکت‌ها از آنان گرفته می‌شود و برخی بر برخی چیره می‌شوند. آن‌گاه نه در زمین و نه در آسمان، یاوری نخواهند داشت.