اهدای بورسیه تحصیلی از سوی اندونزی به دانشجویان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از University World News، اهدای بورسیه به دانشجویان فلسطینی از سوی دانشگاه‌های اندونزی بعد از توافقی که در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) بین زهیر الشون سفیر فلسطین در اندونزی و مروان رکتور رئیس دانشگاه سیاح کوالا در استان آچه صورت می‌گیرد و قرار است ۵۰ دانشجوی فلسطینی از طریق بورسیه در این دانشگاه تحصیل کنند.

علاوه بر بورسیه تحصیلی، ۱۱۰ میلیون روپیه اندونزی ( حدود ۷۰۷۰ دلار آمریکا) از سوی این دانشگاه برای کمک به دانشجویان فلسطینی در نظر گرفته شده است. رئیس دانشگاه سیاه کوآلا خواستار کمک‌های بیشتر مردم آچه شد به فلسطینیان شد و گفت: این یک فراخوان بشردوستانه برای فلسطینی‌هایی است که از تهاجم اسرائیل رنج می‌برند.

افزون بر این دانشگاه، بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان فلسطینی توسط وزارت دفاع اندونزی ارائه شده است. به گفته پرابوو سوبیانتو وزیر دفاع اندونزی، این دانشجویان به مدت پنج سال در دانشگاه دفاع و در مقطع کارشناسی تحصیل خواهند کرد.

دانشگاه ایرلانگا در جاوه شرقی هم به پنج دانشجوی فلسطینی بورسیه تحصیلی داده است. پروفسور محمد نصیح، رئیس دانشگاه، این بورسیه ها را در شصت و نهمین سالگرد تأسیس دانشگاه در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) در سورابایا به طور رسمی به این دانشجویان اعطا کرد.

اندونزی روابط نزدیکی با فلسطین دارد. از جمله کمک‌های این کشور به فلسطین می‌توان به تأمین مالی هزینه ساخت بیمارستان ۱۴۰ تختخوابی اندونزی که در سال ۲۰۱۶ در شمال شهر غزه افتتاح شد، اشاره کرد.

این بیمارستان تا پیش از هدف قرار گرفتن از سوی نیروهای رژیم صهیونیستی در ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) تنها بیمارستان فعال شمال غزه بود.

برنامه بورسیه دانشجویان فلسطینی، بخشی از همکاری اندونزی و فلسطین در حوزه آموزش است که توسط سوبیانتو، وزیر دفاع اندونزی و محمد اشتیه، نخست وزیر فلسطین اکتبر سال گذشته در جاکارتا امضا شد.