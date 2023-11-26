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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد خبر داد؛

دستگیری شکارچی غیرمجاز در ملارد/یک قبضه سلاح شکاری کشف شد

دستگیری شکارچی غیرمجاز در ملارد/یک قبضه سلاح شکاری کشف شد

ملارد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد از دستگیری شکارچی غیرمجاز در گشت وپایش ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان وکشف و ضبط سلاح شکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ادامه گشت و پایش زیست محیطی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره حین گشت در روستای «دهک» با شکارچی غیرمجاز برخورد و اقدام به دستگیری متخلف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا یک قبضه سلاح شکاری از متخلف کشف وضبط شد، اظهار کرد: شکارچی غیر مجاز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد در پایان از دوستداران طبیعت و محیط زیست خواست تا در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی موضوع را به سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد با شماره تماس ۶۵۴۲۱۲۶۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5950295

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