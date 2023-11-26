دستگیری شکارچی غیرمجاز در ملارد/یک قبضه سلاح شکاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ادامه گشت و پایش زیست محیطی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره حین گشت در روستای «دهک» با شکارچی غیرمجاز برخورد و اقدام به دستگیری متخلف کردند.
وی با اشاره به اینکه در این راستا یک قبضه سلاح شکاری از متخلف کشف وضبط شد، اظهار کرد: شکارچی غیر مجاز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد در پایان از دوستداران طبیعت و محیط زیست خواست تا در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی موضوع را به سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد با شماره تماس ۶۵۴۲۱۲۶۰ اطلاع دهند.
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