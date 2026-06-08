دستگیری ۲ متخلف شکار و صید در بندرعباس با کشف ۳ قبضه سلاح غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی از دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید در شهرستان بندرعباس خبر داد،اظهار کرد: این عملیات توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان انجام شد و در جریان آن دو متخلف شکار و صید شناسایی و دستگیر شدند.

شریفی افزود: مأموران در بازرسی از متخلفان موفق به کشف و ضبط سه قبضه سلاح غیرمجاز شامل یک قبضه برنو، یک قبضه پی‌سی‌پی و یک قبضه سلاح ۲۰۷ شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان ادامه داد: همچنین مقداری گوشت تشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه شکار و صید، بیان کرد: پرونده این افراد تشکیل شده و در حال طی مراحل قانونی و رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.

شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی موضوع را برای پیگیری و برخورد قانونی به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.