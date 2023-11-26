به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اخلاق معاشرت» اثر حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در ۳۶۸ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

از نظر قرآن، رؤیا بیانگر بخشی از واقعیت انسانی و راهنما و انرژی بخش حیات معنوی است. رؤیا آن روی سکه زندگی و روح معنوی است که هر شخص آن را بر حسب درجات دانش و شناخت دریافت می‌کند.

این اثر در حوزه مطالعات اسلامی، افقی تازه می‌گشاید و نشان می‌دهد که برخی رؤیاها القائات عرشی اند و دریچه‌ای برای انان می‌گشایند تا فرصت ارتقا یابد.

نویسنده برای فهم و اثبات این فرضیه، نظریات درباره خواب و رؤیا را مطرح کرده است تا نشان دهد برخی خواب دیدن‌ها علل و منشأ بیرونی و قدسی و آسمانی دارند و نوعی الهام و کشف و فیوضات الهی اند که در رؤیا نمودار می‌شوند.

ساختار اثر

این اثر در سه بخش و ۱۰ فصل تألیف شده است؛ در بخش اول که به کلیات و مفاهیم اختصاص یافته، در دو فصل به بیان مسئله رؤیا و دسترسی به حقیقت و مفاهیم کلیدی می‌پردازد و اقسام کشف را بررسی کرده و در پایان مبحث وحی بیان می‌شود.

نویسنده در بخش دوم که با عنوان «خواب (خوابیدن) در متون و فرهنگ اسلامی» در سه فصل به رشته نگارش در آمده، در فصل اول، به «تبیین و تحلیل خواب (خوابیدن)» پرداخته و انواع خواب (خوابیدن) (صوری و محتوایی) تشریح کرده و در ادامه نیز به خواب و نشانه‌ها اشاره کرده است. در فصل دوم با عنوان «خواب و زندگی، مرگ و معاد» مباحثی از جمله خواب و زندگی، خواب و مرگ، آثار رابطه خواب و مرگ، و خواب و معاد مطرح می‌کند و در سومین فصل نیز «آداب خواب و فواید آن» مورد بحث و بررسی قرار داده و به تعبیر خواب ابن سیرین پرداخته است.

«خواب دیدن و رؤیا در متون و فرهنگ اسلامی» عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است که در پنج فصل با عناوین «ماهیت، حقیقت و انواع رؤیا»، «رؤیا و ارتباط با عالم غیب»، «رؤیاهای صادق در قرآن» و «نمونه های از رؤیاهای صادق» و «تعبیر و تأویل رؤیا» تألیف شده است؛ در این بخش، به مباحثی از جمله نظریه‌ها در مورد رؤیا و خواب دیدن، حقیقت رؤیا در اندیشه اسلامی، خواب‌های راست و عوالم سه گانه رؤیا، انواع رؤیا، علل تحقق برخی رؤیاها، امکان خودآگاهی در رؤیا، بخل نداشتن خداوند در مورد علم غیب، نسبت بین رؤیا و صاحب رؤیا، زمینه‌های ارتباط انسان با عالم غیب، استعداد اتصال نفس ناطقه به عالم غیب، نمودهای ارتباط با غیب، تجلیات روح لطیف در خواب، انواع پیام‌های خداوند به دوستانش در خواب، تأویل با خبردادن و انباء، تأویل احادیث به تعلیم الهی، تعبیر رؤیا، تصدیق رؤیا، رؤیا و احکام فقهی، و حجیت رؤیا و احکام شرعی اشاره شده است.

انواع پیام‌های خداوند به دوستانش در خواب

خواب و رؤیا فضایی است که در آن نوعی ارتباط با اشخاص مثالی و دریافت پیام خداوند صورت می‌پذیرد و پیام‌های گوناگونی به شرح ذیل منتقل می‌شود:

۱. از بیننده رؤیا تقاضای انجام دادن کاری را می‌کند؛ کاری که با خود خواب بیننده یا با شخص دیگری در ارتباط است.

۲. پیامی که در آن از حادثه‌ای در آینده خبر می‌دهد.

۳. پیامی که درجه و مرتبه اولیا را تعیین می‌کند.

۴. هم چنین ارتباط برقرارکردن با مردگان از طریق خواب محقق می‌شود.