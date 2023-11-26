کلاهبرداران میلیاردی در خراسان شمالی دستگیر شدند

سردار سعید مطهریزاده در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در پی مراجعه چند نفر از شهروندان بجنوردی به مقر پلیس آگاهی خراسان شمالی و اعلام شکایت مبنی بر اینکه افرادی تحت عنوان فروش ملک، خودرو و … از آنان اقدام به کلاهبرداری کردهاند، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی اظهارات شاکیان پرونده موفق شدند دو کلاهبردار را در این زمینه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه متهمان در بازجوییهای به عمل آمده به ۵۸ فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند، گفت: هر دو متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سردار مطهریزاده با تاکید بر اینکه با قدرت در مقابل مخلان نظم و امنیت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد، از شهروندان خواست تا هشدار و توصیههای پلیس را جدی گرفته تا فریب اینگونه افراد کلاهبردار را نخورند.
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