ادعاهای ارتش اسرائیل درباره غزه دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم در گزارشی به نقل لیلاخ شوفال خبرنگار امور نظامی این روزنامه نوشت: ارتش اسرائیل طی روزهای اخیر ادعا کرده کنترل اوضاع در نوار غزه را به دست گرفته اما بر خلاف این ادعاها جنبش حماس همچنان به صورت قدرتمندی در صحنه حضور دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: جنبش حماس نه تنها کنترل مناطق جنوبی بلکه دیگر مناطق نوار غزه را در دست دارد. پیامدهای عملکرد ضعیف ارتش اسرائیل در برابر نیروهای جنبش حماس منطقهای خواهد بود.
شوفال در گزارش خود نوشت: بعد از ۵۰ روز درگیری ارتش اسرائیل بارها این نکته را تکرار میکند که رهبران حماس کنترل خود را در شمال نوار غزه از دست دادهاند و اکثر نیروهای این جنبش در این منطقه از بین رفتهاند؛ این در حالیست که از آغاز آتش بس تاکنون ما کاملاً عکس این ادعاها را دیدهایم.
وی در ادامه تاکید کرد: از ابتدای آتش بس نیروهای حماس به دستور رهبران خود مبنی بر توقف حملات عمل کردهاند که این مساله بیانگر وجود یک هماهنگی بسیار بالا در این جنبش است. علاوه بر آن روند آزادسازی اسرا از نوار غزه تماماً بر اساس خواستههای حماس انجام میشود و این جنبش است که تعیین میکند چه کسانی آزاد میشوند.
شوفال اضافه کرد: جنبش حماس همچنان از نقطه فروپاشی دور است. ما در جبهه شمالی شاهد تخلیه دهها هزار شهرک نشینان طی یک ماه گذشته بودیم.
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