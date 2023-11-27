ایران، کشور تهدیدپذیر نیست/ مسیر دیپلماتیک برجامی همچنان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی در نشست خبری امروز (دوشنبه ۶ آذر ماه) خود ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: ایام سالروز تشکیل بسیج مستضعفان را خدمت آحاد نیروهای مخلص بسیجی کشور تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: بسیج مستضعفان یادگار گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) است که منشأ خدمات بسیار بزرگ برای ملت ایران است.

حمایت تمام عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهار نظر و دخالت‌های مقامات آمریکایی در مورد غزه، عنوان کرد: متأسفانه دولت آمریکا همواره در طول سالیان متمادی بخشی از مشکل بوده است، نه بخشی از راه حل. در ۴۸ روز جنگ تحمیل شده علیه غزه، دولت آمریکا عملاً بخشی از این جنگ، بلکه تمام این جنگ بوده است. آمریکا توان اثرگذاری را بر رژیم اسرائیل داشت و به طور تمام عیار در حوزه‌های سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی حمایت کرد و مانع پایان دادن به جنگ در زمان کوتاه شد.

کنعانی افزود: بزرگترین کمکی که آمریکا می‌تواند به فلسطین کند، این است که دست از کمک‌های خود به رژیم اسرائیل بردارد. طرح‌های آمریکا هیچ‌گاه مبتنی بر واقعیت نبوده است و آنچه مسلم و یقین است، این است که آمریکا و اسرائیل در طول جنگ اخیر علیه غزه نتوانستند آنچه را که در حوزه نظامی طراحی کرده بودند، به منصه ظهور بگذارند.

وی تصریح کرد: بر اساس رصدها و مشورت‌های ما با طرف‌های مختلف، آمریکا مایل است اهداف محقق نشده در جنگ ظالمانه را در عرصه سیاسی محقق کند. سرنوشت فلسطین به دست ملت فلسطین رقم خواهد خورد. اگر آمریکا مایل است به تجربیات غلط گذشته تجربه جدیدی را اضافه کند، می‌تواند اقدام کند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد بیانیه سه کشور اروپایی مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات خود، افزود: پاسخ ایران به این بیانیه توسط نمایندگی ایران در وین داده شده است. تعهدات مندرج در برجام مبتنی بر تعهدات متقابل است. عمل متقابل به تعهدات یک اصل شناخته شده در حقوق بین‌الملل است و صرفاً عمل به این تعهدات است که باعث می‌شود توافق‌های بین‌المللی پایدار باقی بماند.

غنی‌سازی ما در سطوح مختلف کاملاً صلح‌آمیز است

کنعانی ادامه داد: غنی‌سازی در سطوح مختلف کاملاً صلح‌آمیز است. فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران تحت نظارت راستی‌آزمایی پادمانی سازمان انرژی اتمی قرار دارد. ایران به تعهدات خود بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ عمل کرده، اما برخی طرف‌ها به گونه‌ای مطرح می‌کنند که این ایران است که از برجام خارج شده که این اظهارات با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌شود.

وی گفت: برجام علاوه بر جمهوری اسلامی ایران دارای اعضا و طرف‌های دیگر و همچنین ضمیمه‌هایی است که باید توسط همه طرف‌ها اجرا شود. همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت الشعاع اظهارات غیرسازنده برخی طرف‌ها قرار نخواهد گرفت و بر مبنای بیانیه مشترک و امضا شده میان ایران و آژانس ادامه خواهد یافت. مسیر دیپلماتیک برجامی همچنان باز است.

کنعانی با اشاره به شهادت برخی از خبرنگاران در غزه، افزود: این خبرنگاران به عنوان راویان حقیقت، قشر عزیزی بودند که در جنگ غزه در مسیر روایت حقیقت جانشان را فدا کردند. آنان نشان دادند پا به پای مردم فلسطین برای به تصویر کشیدن حقیقت ایستاده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تمدید آتش بس، افزود: امروز روز پایانی آتش بس است. به عنوان ایران خواست‌مان این است که جنایات رژیم اسرائیل علیه غزه به طور کامل متوقف شود. ۱۲۰ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به این جنگ هستند. ملت‌های دنیا هم خواسته مشابه و دقیقی دارند و با حضور در خیابان‌ها، خواستار پایان بخشیدن به این جنگ تجاوزکارانه هستند.

اسرائیل در نقض حقوق بین‌الملل هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد

کنعانی ادامه داد: در گفت‌وگوهایی که با طرف منطقه‌ای داشته و داریم این موضوع را دنبال می‌کنیم. در سفر اخیر وزیر خارجه به دوحه این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. آنچه مسلم است رژیم در نقض حقوق بین‌الملل هیچ خط قرمزی را برای خود قائل نیست. خواستار پایان بخشیدن به جنایات هستیم و رایزنی‌ها با کشورها و مقامات دولت‌ها و سازمان ملل متحد انجام شده و ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: اسرائیل هیچ پیروزی راهبردی را در جنگ غزه نداشته است، لذا به دنبال پیروزی ملموس برای خود است. امیدواریم جامعه جهانی با هشدارهای لازم مانع نقض آتش بس و جنایات شود. بر اساس اطلاعاتی که داریم، دولت قطر تلاش‌های جدی را انجام می‌دهد و امیدواریم آتش بس کنونی جنبه پایدار به خود گیرد.

کنعانی در مورد پروژه ناامن سازی منطقه توسط آمریکا، گفت: آمریکا در مورد مسائل منطقه‌ای نقش سازنده‌ای نداشته، بلکه کمک کننده به ناامنی منطقه بوده است. ایران همواره به امنیت و ثبات در منطقه پایبند بوده و نقش مؤثری را ایفا کرده است. ادعاهای مقامات آمریکایی هم فرافکنانه و با هدف فریب افکار عمومی است. ایران در آنچه در منطقه از سوی گروه‌ها رخ می‌دهد، نقشی ندارد و آمریکا مسئولیت حضور غیرقانونی و حمایت از رژیم اسرائیل را باید بپذیرد.

اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی برای ملت‌های دنیا قابل تحمل نیست

سخنگوی وزارت خارجه گفت: انصارالله یمن اعلام کرده که در جنایت از مردم فلسطین علیه اسرائیل اقدام خواهد کرد، ملت‌های دنیا هم در این زمینه اقدام کرده‌اند. حضور میلیون‌ها نفر از ملت‌های دنیا در میادین نشان می‌دهد که حمایت از فلسطین بُعد جهانی به خود گرفته است و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی برای ملت‌های دنیا قابل تحمل نیست.

وی در مورد دیپلماسی فعال ایران در مورد تحولات غزه، گفت: حمایت از فلسطین موضوع مستمر، دائمی و تعریف شده دستگاه دیپلماسی است. طبیعی است در شرایطی که ملت فلسطین تحت یک جنگ ظالمانه قرار گرفته‌اند، ایران سیاست‌های حمایتی خود را از ملت مظلوم غزه ادامه دهد. خوشبختانه مسئله فلسطین تبدیل به مسئله مهم دولت‌ها و کشورهای اسلامی شده است. علاوه بر سازوکار مربوط به سازمان همکاری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در سطح سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در چارچوب بریکس و شانگهای این موضوع را دنبال می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه، افزود: ارسال کمک‌ها به غزه از ابتدای جنگ مورد توجه ایران بوده است. در چارچوب تحولات اخیر، توافق‌هایی صورت گرفته که چه تعداد کامیون کمک‌های انسان دوستانه ارسال شود، اما تعداد توافق شده به هیچ وجه به اندازه مورد نیاز غزه نیست. غزه در طول ۱۶ سال گذشته به یک زندان بزرگ و بدون سقف تبدیل شده است. ارتباطات مؤثری میان هلال احمر ایران با صلیب سرخ بین المللی و مقامات ذی ربط مصر در حال انجام است، اما باید ببینیم در عرصه عمل چقدر می‌توان به نتیجه این تلاش‌ها امیدوار بود.

کنعانی بیان کرد: اسرائیل اهدافی از جمله نابودی حماس را مطرح کرد، اما نتوانست در مورد آنچه مطرح کرده بود، موفقیت حداقلی کسب کند. لذا این دلیل واضحی است که این رژیم نتوانست در تحقق آنچه به دنبالش بود، توفیقی کسب کند. پس از آتش بس موقت شاهد این بودیم که سیر مردم غزه به سمت شمال غزه گسیل شدند که نشان‌دهنده این است که رژیم صهیونیستی با ملت غزه و فلسطین روبه‌رو است و این مردم هستند که برای احقاق حقوق خود مقابل اسرائیل ایستاده‌اند.

ادامه جنگ اسرائیل علیه غزه موجب گسترش بی‌ثباتی در منطقه می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در مورد کمک‌رسانی نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، گفت: اطلاعات دقیقی داریم از اینکه دولت آمریکا از پایگاه‌های نظامی و منطقه‌ای خود برای کمک‌رسانی نظامی و برای ارسال تسلیحات به اسرائیل به طور مستمر استفاده کرده است. بارها اعلام کردیم ادامه جنگ اسرائیل علیه غزه موجب گسترش دامنه درگیری و بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد و این هشدار همچنان جدی است.

وی در مورد سفر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه، گفت: این سفر در زمان خودش و مورد توافق دو کشور انجام خواهد شد و توسط نهاد ریاست جمهوری اطلاع رسانی خواهد کرد.

امنیت افغانستان را امنیت خودمان تلقی می‌کنیم

کنعانی درباره برگزاری نشست افغانستان در مسکو و اظهارات نماینده ایران در این جلسه که به تمجید از برقراری ثبات و امنیت در افغانستان پرداخت که مورد انتقاد برخی از چهره‌های حاضر در جلسه قرار گرفت، گفت: ما یک اصل اساسی داریم. درباره افغانستان ما هدف‌مان ایجاد ثبات، امنیت و آرامش برای مردم افغانستان است. امنیت افغانستان را امنیت خودمان تلقی می‌کنیم و بی‌ثباتی در افغانستان محدود به جغرافیای این کشور نخواهد شد و بر تمام منطقه اثر می‌گذارد.

وی افزود: ما تلاش‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای را مفید می‌دانیم و بر این باوریم که باید دولتی بر سر کار بیاید که نماینده تمام ملت افغانستان باشد. این رویکرد اساسی ما بوده و تغییری نکرده است. مواضع ما طی دو سال گذشته هم در همین چارچوب تعریف شده است.

به دنبال طرد هیچ جریانی در افغانستان نیستیم

کنعانی تصریح کرد: به دنبال طرد هیچ جریانی در داخل افغانستان در ساز و کارهای سیاسی نیستیم. همه باید به شکل‌گیری دولتی که نماینده تمام ملت و اقوام افغانستان باشد، کمک کنند و تعاملات ما هم در همین چارچوب است.

وی در مورد انجام دیپلماسی جهت ایجاد کریدورهای دریایی، افزود: این موضوعی است که پروژه ملی است و تنها نقش دستگاه خارجی مطرح نیست و این مسئله نگاه راهبردی رهبر انقلاب است که باید همه دستگاه‌ها و سازوکار دولتی به آن اهتمام داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره همکاری ایران و ترکیه در خصوص تبادل اسرای دیگر کشورها در غزه، گفت: من اطلاع رسانی کردم که مبتنی بر درخواست برخی از کشورها از جمله تایلند و در گفت‌وگوهای وزرای خارجه ایران و تایلند که در دوحه انجام شد و درخواست‌های دیگر، این موضوع مورد پیگیری ایران قرار گرفت و در همان چارچوب با نگاه انسان‌دوستانه حماس، تعدادی از شهروندان تایلندی در بازداشت حماس آزاد شدند و این تلاش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. موضوع فلسطین از جمله موضوعات مورد گفت‌وگوی ایران و ترکیه است و همواره در سطوح مختلف مورد توجه و گفت‌وگو بوده و گفت‌وگوها ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تهدیدات استفاده از مکانیسم ماشه، گفت: تهدیدی بالای سر ایران نیست و ایران نشان داده است کشور تهدیدپذیری نیست و به اندازه کافی اقتدار دارد. ایران منطق تهدید را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.

کسی حق ندارد برای ملت فلسطین تعیین تکلیف کند

کنعانی در مورد طرح برخی کشورها برای ملت فلسطین، عنوان کرد: کسی حق ندارد برای ملت فلسطین تعیین تکلیف کند. راهکارهای سیاسی غیر واقع‌بینانه توسط برخی از کشورها به طور مشخص آمریکا مطرح شد و نشان داد راه حل نبوده و طرحی برای استمرار بحران بوده است.

وی ادامه داد: ایران اساساً اینگونه طرح‌ها را راه حل نمی‌داند، بلکه ایده روشنی دارد. این ملت فلسطین است که حق دارد راجع به سرنوشت خود عمل کند. ما اعتقاد داریم همه طرف‌ها راهی جز تمکین در مقابل خواست ملت فلسطین نخواهند داشت.

کنعانی در مورد روابط ایران و آذربایجان، گفت: روابط در مسیر خوب و چارچوب‌های چندجانبه قرار دارد. ما خوشبین هستیم که این همکاری‌ها در چارچوب منافع مشترک ادامه یابد.

وی در مورد طرح دو دولتی در فلسطین در اجلاس سران در ازبکستان، تصریح کرد: ما در تمامی نشست‌ها دیدگاه‌هایی را که برخلاف نگاه اصولی ایران گفته شود، بیان خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گزارش گروسی و اخراج بازرسان آژانس، گفت: همکاری‌های ما با آژانس در چارچوب پادمان و ان. پی. تی ادامه دارد، کما اینکه فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران هم تحت نظارت آژانس ادامه دارد و اقدام ایران هم واکنشی طبیعی به اقدام غیرسازنده تروئیکای اروپایی بود و ایران نسبت به رفتار غیرسازنده واکنش متناسب نشان خواهد داد. همکاری ایران با آژانس تحت‌الشعاع اظهارات غیرسازنده برخی طرف‌ها قرار نخواهد گرفت و ادامه پیدا خواهد کرد.

کنعانی در مورد تیراندازی به دانشجویان فلسطینی در آمریکا، گفت: این خبر را دریافت کردیم. حمله مسلحانه به ۳ دانشجوی فلسطینی در ایالت آمریکا خبر تکان‌دهنده‌ای است و اینگونه جنایات باید محل توجه و اهتمام مقامات آمریکا قرار گیرد.

ایران و ترکیه در مورد تحولات غزه گفت‌وگوهای خوبی انجام داده‌اند

وی در مورد روابط ایران و ترکیه، افزود: روابط دو کشور کاملاً روشن است. همکاری‌ها در چارچوب منافع مشترک دو کشور ادامه خواهد یافت. ایران و ترکیه در مورد تحولات غزه نیز گفت‌وگوهای خوبی را انجام داده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به سخنرانی و ادعای زلنسکی در خصوص عقد قرارداد تسلیحاتی بین ایران و روسیه، گفت: ما موضع روشنی در خصوص بحران اوکراین داریم. نباید اجازه داد فضاسازی‌های رسانه‌ای روی مواضع رسمی دولت اوکراین تأثیر بگذارد و روابط ایران و اوکراین را متأثر کند. ما بارها اعلام کردیم روابط ما با روسیه در چارچوب منافع مشترک دو کشور است و همکاری متعارف و شناخته شده است و علیه هیچ کشور ثالثی هم نیست.

کنعانی تصریح کرد: متأسفانه برخی طرف‌ها با طرح این ادعاها به دنبال منافع و اهداف سیاسی خود هستند. آنان به دنبال جذب هر چه بیشتر کمک‌های مالی و تسلیحاتی از مقامات غربی هستند. ما از ابتدا و از زمان آغاز جنگ در اوکراین اعلام کردیم که مخالف جنگ و آوارگی انسان‌ها هستیم و خواستار توقف جنگ شدیم. اینها مواضع اصولی ما است. علاقه‌مندیم روابط دوستانه ما با هر دو کشور روسیه و اوکراین حفظ شود و همکاری ایران و روسیه به معنی تقابل با اوکراین نیست و همکاری‌ها به تاریخ قبل از جنگ روسیه و اوکراین بازمی‌گردد.

ایران هیچ پهپادی برای استفاده در جنگ به روسیه نفرستاده است

سخنگوی وزارت خارجه افزود: هیچ پهپادی را برای استفاده در جنگ به روسیه نفرستادیم و این ادعاها را بارها رد کردیم.