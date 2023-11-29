سید محمد حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد گسترش و توسعه فعالیت های جهادی یکی از برنامه هایی که با توجه به گستردگی فعالیت ها جهادی در سطح کشور ایجاد شده، شوراهای جهادی در شهرستان ها و مجمع جهادگران استان ها است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه عرصه خدمت های جهادگران بسیار متفاوت و متمایز بوده و گستردگی خاصی دارد جهادگران در هر شهرستانی شورای جهادی شهرستان ها را شکل می دهند.

تشکیل اکثر شوراهای جهادی در شهرستان های خراسان جنوبی

رئیس مجمع جهادگران خراسان جنوبی ادامه داد: در چند هفته اخیر این اتفاق در شهرستان های خراسان جنوبی افتاده و اکثر شوراهای جهادی در شهرستان های استان شکل گرفته است.

حسنی با بیان اینکه خود جهادگرانی که زحمت کار میدانی برای خدمت رسانی به محرومان را تقبل کرده اند در بحث برنامه ریزی ها نیز مشارکت می کنند، اضافه کرد: بعد از اینکه شوراهای جهادی در شهرستان ها شکل گرفت در مرکز استان بحث مجمع استان و هیأت ریسه مجمع جهادگران استان مطرح است.

وی با اشاره به انیکه جهادگری و کار جهادی، کار بی مزد و منتی است، افزود: تمام جهادگرانی که در این عرصه فعالیت می کنند و حضور دارند واقعاً زندگی و وقت خودشان را در میدان آورده تا گوشه ای از آسیب های اجتماعی را رفع کرده و خدمت رسانی به محرومان را با هیچ چیزی در دنیا عوض نمی کنند و در واقع فعالیت آنها مصداق همان آیه از قرآن بوده که آنهایی که در راه خداوند جهاد می کنند اجر عظیمی در نزد خداوند داشته و آنها همان رستگاران هستند.

خراسان جنوبی استان برتر کشور در فعالیت های جهادی

رئیس مجمع جهادگران خراسان جنوبی ادامه داد: فلسفه فعالیت شوراهای جهادی و مجمع جهادگران استان، برنامه ریزی و مطالبه گری و بحث اندیشه ورزی است.

حسنی، یکی از محاسن دوران کرونا در کنار معایبی که داشت تشکیل گروه های جهادی عنوان کرد و یادآور شد: تعداد ۲ هزار و ۴۲ گروه جهادی در استان وجود دارد که استان به نسبت کشوری جزو رتبه های برتر کشور است.

وی بیان داشت: بسیاری از گروه های جهادی به صورت خانوادگی فعالیت کرده و باب خیری را در زندگیشان باز کرده اند و در زمینه های مختلف فعالیت می کنند.

برنامه ریزی بهتر، فلسفه تشکیل قرارگاه های جهادی

رئیس مجمع جهادگران خراسان جنوبی به عرصه های خدمت رسانی گروه های جهادی اشاره داشت و افزود: این عرصه ها شامل عرصه های عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آبرسانی، تهیه و توزیع لوازم التحریر، بحث های آموزشی بوده و اخیراً نیز عرصه دامپزشکی و کشاورزی نیز به این موارد اضافه شده است.

حسنی با بیان اینکه سومین سال متوالی بوده که به مبارکی این ایام که به نام حضرت فاطمه زهرا (س) نامگذار شده، رزمایش جهادگران را به نام رزمایش فاطمی نام نهاده اند، یادآور شد: با توجه به اردوهای جهادی که در سطح استان داشته ایم و به لطف رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و استان و مسئول حرکت های جهادی استان امسال توانستیم فعالیت قرار گاه های جهادی را محکم تر از گذشته آغاز کنیم.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه های جهادی به سه قرارگاه منطقه ای، محلی و پهنه ای تقسیم می شوند، تصریح کرد: قرارگاه محلی همان پایگاه های بسیج محلات بوده، قرارگاه های محله ای در هر شهرستانی نیز قرارگاه های منطقه ای را شکل می دهند و قرارگاه های پهنه ای که تا یک هفته اخیر سه مورد در استان بوده و به دستور رئیس بسیج سازندگی کشور یک قرارگاه پهنه ای دیگری به استان اضافه شد در حال حاضر این قرارگاه های پهنه ای شامل قرارگاه بیرجند خوسف، قرارگاه سربیشه و نهبندان، قرارگاه درمیان، زیرکوه و قاین و قرارگاه بشرویه، سرایان فردوس و طبس است.

استفاده از توان قرارگاه های جهادی در زمان بحران ها

رئیس مجمع جهادگران خراسان جنوبی متذکر شد: فلسفه تشکیل این قرارگاه ها براین اساس بوده که در گروه های جهادی نیاز به برنامه ریزی داشته و بسیج سازندگی در کنار سیستم سازمانی خودش نیروهای مردمی در کنار آنها قرار گرفته و دو بال شوراهای و مجمع های جهادی را شکل داده اند.

حسنی ادامه داد: قرارگاه ها هر کجا وارد شده اند توانسته اند بسیاری از اهدافی که نیت گروه های جهادی بوده را تحقق بخشند.

وی بیان داشت: قرارگاه های جهادی به شکلی منسجم می شوند که اگر در آینده بحرانی اتفاق بیافتد در میدان عمل خودشان را نشان دهند.

رئیس مجمع جهادگران خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: امیداست با این تمرین ها قرارگاه های جهادی در سه عرصه محله ای، منطقه ای و پهنه ای بتوانند گره گشای مسائل نیازمند در استان باشند.