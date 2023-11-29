۱۲۶۳ اثر به هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با استقبال چشم‌گیر نوجوانان علاقه‌مند به هنر هفتم، تعداد آثار رسیده به هفتمین دوره المپیاد به یک هزار و ۲۶۳ اثر رسید تا ضمن عبور از مرز هزار اثر، رکورددار تمامی ادوار نیز باشد.

آثار ارسال‌شده به دبیرخانه هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران نسبت به دوره گذشته، رشد ۲.۵ برابری داشته و رکورد تعداد آثار دریافتی در دوره‌های مختلف این رویداد را شکسته است. با توجه به حجم بالای آثار دریافتی، تعداد دقیق آثار رسیده به تفکیک دو بخش طراحی داستان و فیلم‌سازی نیز به زودی اعلام خواهد شد.

در هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با شعار «بچه‌ها به سمت قله» نوجوانان راه‌یافته به بخش رقابتی این رویداد فرهنگی‌-هنری به صورت گروهی فعالیت در حوزه سینما را تجربه می‌کنند. در انتها نیز گروه‌های اول، دوم و سوم منتخب معرفی‌شده و برگزیدگان مدال المپیاد را دریافت خواهند کرد.

هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران در دو بخش طراحی داستان و فیلم‌سازی با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.