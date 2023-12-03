به گزارش خبرنگار مهر، استفاده و به کارگیری از جوانان نه تنها در ورزش بلکه در سایر امور اجرایی کشور همیشه سودمند و مفید بوده و امید به آینده‌ای بهتر را برای کشور به همراه خواهد داشت. این موضوع در فوتبال کاملا ملموس است که میدان دادن به جوانان تا چه اندازه می تواند امید و انگیزه برای موفقیت در تیم های ملی را افزایش دهد.

هر چند برخی مربیان شاغل در لیگ برتر بر استفاده از جوانان و اعتقادشان به استفاده از آنها تاکید می کنند در عمل تعداد کمی از آنها در طول مسابقه گذشته حاضر شده اند به بازیکنان زیر ۲۰ سال میدان بدهند تا امیدواری ها را برای آینده افزایش دهند.

نتیجه گرا بودن یکی از عوامل عدم استفاده از جوانان

بسیاری از مربیان در فوتبال باتوجه به نتیجه گرا بودن اکثر مدیران، کمتر به سمت جوان گرایی در تیم خود می‌روند. در تیم ملی فوتبال هم این رویکرد منفی به چشم می‌خورد و با اینکه اکثر بازیکنان حال حاضر تیم ملی را بازیکنان بالای ۳۰ سال سن تشکیل می‌دهند اما امیر قلعه نویی سرمربی حال حاضر فوتبال کشورمان اعتقادی به استفاده از جوانان ندارد و به ندرت تعدادی از بازیکنان جوان را به اردوهای تیم ملی دعوت می‌کند و در اکثر اوقات این بازیکنان جایی در ترکیب تیم نخواهند داشت.

در تیم‌های لیگ برتری نیز برخی از باشگاه‌ها از جمله پیکان و شمس آذر به جوان‌ها بیشتر از سایر تیم‌ها بها داده‌اند. با نگاهی به لیست بازیکنان این دو تیم در می‌یابیم که میانگین سنی پیکان‬ ۳/‏۲۴‬ و شمس آذر ۵/‏۲۵ سال است.

اعتماد به جوانان در نساجی

تیم فوتبال نساجی در دیدار هفته پنجم خود در لیگ قهرمانان آسیا در حالی به مصاف مومبای سیتی هند رفت که سیدمهدی رحمتی با تغییراتی که در ترکیب تیم خود انجام داد تعدادی از بازیکنان جوان و آینده دار را در یک دیدار آسیایی به میدان فرستاد. حسین خطیر (۲۳ سال)، مرصاد سیفی (۲۰ سال)، امیرحسین سام دلیری (۲۰ سال) و محمدرضا ترابی (۱۹ سال) از جمله بازیکنان جوانی بودند که با اعتماد رحمتی از ابتدای بازی در ترکیب نساجی حضور داشتند و با عملکرد خوبی که از خود به نمایش گذاشتند، توانستند مزد اعتماد رحمتی را بدهند.

نگاه ویژه مورایس به بازیکنان جوان سپاهان

در بین تیم‌های مدعی قهرمانی، سپاهان با هدایت «ژوزه مورایس» عملکرد بهتری را در استفاده از جوانان داشته و میانگین سنی این تیم در فصل بیست و سوم ۳/‏۲۶‬ سال است. از مهم‌ترین بازیکنان جوانی که با اعتماد مورایس توانسته به تیم ملی تحت هدایت امیر قلعه نویی راه یابد، محمدجواد حسین نژاد ۲۰ ساله است. این بازیکن با کیفیت بالایی که از خود به نمایش گذاشته به یکی از بازیکنان ثابت ترکیب سپاهان هم تبدیل شده و در اکثر دیدارها توانسته برای تیم خود مثمر ثمر باشد.

او در دیدار برابر پرسپولیس با خطایی که از بازیکنان این تیم گرفت، زمینه ساز گل پیروز بخش تیم خود شد، به طوری که مسئولان استعدادیابی باشگاه السد قطر به دنبال جذب وی هستند تا بعد از امین حزباوی که در بیشتر بازی‌های تیم ملی از لیست امیر قلعه نویی خط می‌خورد، دومین بازیکن جوان ایرانی را به خدمت بگیرند.

مورایس همچنین نگاه ویژه ای به تیم جوانان سپاهان داشته و در هفته‌های اخیر، ابوالفضل تیغ‌نورد، سیدمهدی حسینی، محمد اکبری و عباس حبیبی ۴ بازیکن نوجوانان سپاهان را به تمرینات بزرگسالان این تیم فراخوانده تا بتواند از آنها همانند حسین نژاد بازیکن با کیفیتی بسازد و تحویل فوتبال ایران دهد.

آمار خوب گل محمدی مقابل نکونام

پرسپولیس و استقلال تهران نگاه آن‌چنانی به جوانان ندارند، البته اوضاع پرسپولیس بهتر است میانگین سنی این تیم، ۴/‏۲۶‬ است و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس همانند مورایس در هفته‌های امیر محمد تارتار، علی اصغر شیخ الاسلامی، محمدرضا میرشفیعیان و ابوالفضل اناری ۴ بازیکن رده‌های پایه را به تمرینات بزرگسالان فراخواند تا عملکرد آنها را زیر نظر داشته باشد. میلاد سورگی با ۲۱ سال سن از جمله بازیکنان جوانی است که مورد اعتماد گل محمدی قرار گرفته و در بیشتر بازی‌های اخیر پرسپولیس به عنوان یار تعویضی به میدان آمده و توانسته عملکرد خوبی هم داشته باشد.

استقلال تهران در این زمینه رویکرد خوبی ندارد و جواد نکونام سرمربی این تیم استفاده از بازیکنان باتجربه را به جوان ترجیح می‌دهد. نکونام حتی از بازیکنان تیم‌های پایه هم تاکنون برای شرکت در تمرین بزرگسالان دعوت به عمل نیاورده است که این نکته منفی در کارنامه کاری این مربی جوان و آینده دار محسوب می‌شود.

فولاد خوزستان که در گذشته یکی از تیم‌های بازیکن ساز محسوب می‌شد با اینکه در اکثر رده‌های سنی دارای تیم است اما علیرضا منصوریان و ایگناسیو مارتینز سرمربیان این فصل فولاد به بازیکنان جوان توجهی نکرده‌اند. میانگین سنی بازیکنان این تیم عدد ۷/‏۲۸‬ سال را نشان می‌دهد که آمار اصلاً خوبی برای باشگاهی که تیم‌های پایه زیادی دارد به حساب نمی‌آید.

در ادامه میانگین سنی تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال را بر اساس رتبه آنها در جدول رده بندی مشاهده خواهید کرد.

استقلال تهران: ۱/‏۲۷‬ سال ملوان: ۱/‏۲۷‬ سال ذوب آهن: ۷/‏۲۵ سال سپاهان: ۳/‏۲۶‬ سال تراکتور: ۸/‏۲۵‬ سال پرسپولیس: ۴/‏۲۶‬ سال گل گهر سیرجان: ۴/‏۲۶‬ سال مس رفسنجان: ۱/‏۲۸‬ سال آلومینیوم اراک: ۲۶ سال شمس آذر: ۵/‏۲۵ سال هوادار: ۴/‏۲۶‬ سال صنعت نفت آبادان: ‏۳/‏۲۷ سال پیکان: ۳/‏۲۴ سال فولاد خوزستان: ۷/‏۲۸‬ سال نساجی: ۲۶ سال استقلال خوزستان: ۱/‏۲۶ سال

با نگاه به میانگین سنی تیم‌ها متوجه می‌شویم که اکثر مربیان به بازیکنان جوان توجه نمی‌کنند و همین مساله می‌تواند به فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند بسیار ضربه بزند. تیمی که اگر با همین نفرات فعلی به آن رقابت‌ها راه یابد، تبدیل به مدرسه پیرمردها خواهد شد.