به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را با مشکلات و حاشیه‌های بسیار زیادی آغاز کرد و همین حاشیه‌ها باعث شد تا جواد نکونام آنطور که خودش دوست دارد نتواند استقلال را با بازیکنان مد نظرش آماده لیگ بیست سوم کند. نبود بازیکن‌های خوب در خط دفاعی و حمله چالشی بود که سرمربی جدید آبی‌ها با آن روبه‌رو شد. نکونام پس از تمرینات و بررسی بازیکنان استقلال که در خط حمله ضعف‌هایی را می‌دید خواستار جذب یک بازیکن حرفه‌ای و خارجی در خط حمله شد.

پس از عنوان شدن این موضوع از سوی سرمربی آبی‌های پایتخت مدیران باشگاه برای تقویت تیم با جذب یک بازیکن خارجی موافقت کردند. پس از این موافقت نکونام با مهاجم آرژانتینی مورد نظر خود وارد مذاکره شد تا نظر او را برای حضور در استقلال جلب کند. با گذشت زمان و انجام مذاکرات بالاخره گوستاوو بلانکو آرژانتینی با باشگاه استقلال به توافق رسید.

۷ گل زده برای ۵ مهاجم!

هرچند آمدن بلانکو حاشیه‌ها خاص خود را داشت و این بازیکن از هفته هشتم توانست برای استقلال بازی کند اما با روند رو به جلوی خود خیلی زود نظر کادر فنی را جلب کرد و از هفته دهم در ترکیب اصلی قرار گرفت. ولی موضوعی که قابل توجه است عملکرد مهاجمان استقلال از ابتدای فصل تا به امروز است، آنها از ابتدای فصل تنها ۷ گل به ثمر رساندند که از این هفت گل ۳ گل سهم مهرداد محمدی بوده و ۴ گل هم سهم ارسلان مطهری، آرمان رمضانی و بلانکو.

آمار ضعیف خط حمله صدرنشین

استقلال تاکنون با ۱۵ گل زده و ۶ گل خورده صدرنشین لیگ برتر است اما عملکرد مهاجمان این تیم در حد یک تیم صدرنشین نبوده است. آبی‌های پایتخت ۵ مهاجم دارند اما هیچ کدام از این مهاجمان مطمئن نشان ندادند تا نکونام بتواند از آنها با خیال راحت استفاده کند.

ساز گیتاریست کوک نیست

در این میان ارسلان مطهری مهاجم محبوب آبی‌های پایتخت در این فصل روزهای خوبی را پست سر نمی‌گذارد چرا که از ابتدای فصل جواد نکونام تنها در ۶ دیدار و ۲۸۰ دقیقه به او بازی داده است اما بعد از آمدن بلانکو، مطهری دیگر از تفکرات نکونام خارج شده است. مطهری که به گیتاریست استقلالی‌ها معروف است در این فصل عملکرد قابل قبولی را نداشته و باید دید در ادامه راه می‌تواند نظر کادر فنی را به خود جلب کند تا در ترکیب آبی‌ها قرار بگیرد یا در نیم فصل باید منتظر جدایی این مهاجم از استقلال باشیم.

دور از تفکرات نکونام

ارسلان مطهری از فصل گذشته آمار جالبی را برای خود ثبت نکرده و همین موضوع باعث شده است تا این بازیکن رو به نزول باشد. این در حالی است که جواد نکونام در بازی‌های تدارکاتی هم به ارسلان بازی نمی‌دهد، در بازی تدارکاتی اخیر استقلال مقابل خوشه طلایی هم نکونام فقط به مهرداد محمدی، آرمان رمضانی، پیمان بابایی، و گوستاوو بلانکو بازی داد که برای آبی‌ها گلزنی هم کردند. با این شرایط باید منتظر ماند و دید نکونام درباه مطهری چه تصمیمی خواهد گرفت.