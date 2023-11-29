به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کائو بائوپینگ کارگردان چینی با فیلم «آن سوی دریای خشمگین» که آخرین فیلم از سه‌گانه جنایی وی است، با وجود آنکه قسمت دوم آن هرگز اکران نشد، پیشتاز گیشه‌های چین شد و به انیمیشن جدید دیزنی مجالی برای دیده شدن نداد.

فیلم جنایی «آن سوی دریای خشمگین» به کارگردانی و نویسندگی کائو بائوپینگ با افتتاحیه ۲ روزه ۲۴.۷ میلیون دلاری که از شنبه آغاز شد، بر باکس آفیس چین تسلط پیدا کرد. شروع قدرتمند این فیلم نشان می‌دهد روند اخیر توجه به فیلم‌های سینمای چینی همچنان بازار را در دست دارد و مردم را به سینماها می‌کشاند.

اما در عین حال این یک آخر هفته ناخوش دیگر برای فیلم‌های هالیوودی در چین بود؛ زیرا «آرزو» جدیدترین انیمیشن دیزنی با تنها ۳.۵ میلیون دلار فروش بلیت در ۲ روز افتتاحیه خود تنها به جایگاه پنجم بسنده کرد. در همین حال «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» که پیش‌درآمدی بر مجموعه فیلم‌های موفق «بازی‌های گرسنگی» است، در دومین هفته اکرانش افت کرد و کمی کمتر از یک میلیون دلار فروخت. «مارول‌ها» دیگر فیلم دیزنی نیز با کاهش فروش از فهرست ۱۰ فیلم برتر چین خارج شد. این فیلم در کل ۱۶ میلیون دلار در چین فروش کرده و پایین‌ترین سطح فروش برای یک فیلم مارولی در چین را رقم زده است.

«آن سوی دریای خشمگین» نقطه اوج دوباره‌ای برای کائو است که در چین بسیار مورد احترام است، اما فیلم‌هایش کمتر از فیلم‌های دیگر کارگردان‌های بزرگ نسل او با اقبال روبه‌رو می‌شود. او گفته «آن سوی دریای خشمگین» آخرین فیلم سه گانه آزاد از فیلم‌های جنایی مهیج اوست که متأسفانه قسمت میانی آن اصلاً دیده نشد.

این مجموعه سه‌گانه سال ۲۰۱۵ با «بن‌بست» یک درام جنایی با بازی دنگ چائو موفق شد تا ۴۷.۶ میلیون دلار بفروشد. فیلمبرداری فیلم بعدی او «آبی تمام عیار» می ۲۰۱۸ به پایان رسید اما پس از آنکه فن بینگ بینگ از بازیگران فیلم، توسط مقامات چینی به دلیل یک رسوایی فرار مالیاتی بزرگ بازداشت شد، فیلم با مشکل جدی مواجه شد. فن در نهایت ده‌ها میلیون دلار جریمه شد و عملاً از حضور در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی چین محروم شد و «آبی تمام عیار» یکی از آسیب دیدگان جدی این ماجرا شد که با وجود کنجکاوی فراوان و سر و صدای خوب در مورد کیفیت آن هرگز در چین اکران نشد.

کائو فیلمبرداری «آن سوی دریای خشمگین» را سال ۲۰۲۰ به پایان رساند، اما این فیلم خیلی بیشتر از حد معمول طول کشید تا به سینماها راه پیدا کند و قرنطینه‌های طولانی چین در طول همه‌گیری یکی از عوامل کندی این روند بود. برخی از طرفداران چینی نیز حدس می‌زدند که سازندگان فیلم احتمالاً با امید به اینکه بتوانند مجوز اکران «آبی تمام عیار» را به دست آورند، اکران فیلم سوم را به تعویق می‌اندازند.

فیلم جدید با اقتباس از یک رمان جنایی چینی به همین نام، درباره کشف راز یک قتل است و بر پدری (هوانگ بو) تمرکز دارد که وقتی دخترش در حین تحصیل در خارج از کشور در ژاپن به قتل می‌رسد، عهد انتقام می‌بندد. این فیلم با امتیاز بالا در شبکه‌های اجتماعی با پیش بینی فروش بالای ۸۰ میلیون دلار، به اکرانش ادامه می‌دهد.