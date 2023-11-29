سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در این حکم دکتر احمد قره باغیان را به عنوان «سرپرست مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات و فناوری» معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

دکتر احمد قره باغیان

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی

«نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به عنوان سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات منصوب می شوید. با توجه به اهمیت و جایگاه مهم تحقیقات به عنوان بخش اصلی و حیاتی چرخه علم تا ثروت و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله)، ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت بر فعال سازی و مهندسی هدفمند و مساله محور نقش، جایگاه و فرآیند های اجرایی مراکز تحقیقاتی در پاسخ به نیاز های جامع و انجام فعالیت های موثر ومرتبط با اهداف حوزه تخصصی و توانمندی های علمی مورد انتظار است.

امید است با درایت جنابعالی و همراهی،هماهنگی و تعامل با سایر مدیران معاونت تحقیقات و فناوری در توسعه و ارتقای حوزه تحقیقات و فناوری در عین رعایت روحیه فسادستیزی و عدالت محوری ذیل توجهات و تاییدات خداوند متعال موفق و سربلند باشید.»

پیش از این دکتر رسول یاراحمدی مسئولیت مرکز توسعه؛ هماهنگی و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را برعهده داشت.