چهار انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی احکامی جداگانه رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری، رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت و دو مشاور علمی و فناوری و اجرایی خود را منصوب کرد.

طی این احکام دکتر شقایق حق جوی جوانمرد به عنوان «رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری» و دکتر محمدرضا منظم به عنوان رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب شدند.

همچنین دکتر علی علیزاده به عنوان مشاور علمی و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری و دکتر رضا نجفی پور به عنوان مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شده اند.

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر محمدرضا منظم اسماعیل‌پور استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی علیزاده عضو هیئت علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر رضا نجفی‌پور استاد دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی هستند.