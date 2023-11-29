ایستادگی و صبر مردم فلسطین ستودنی و تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری عصر چهارشنبه در همایش بین المللی غزه مظلوم مقتدر اظهار داشت: پیروزیهایی که امروز شاهد آن هستیم نشان از تأثیر و نقش اسلام میباشد.
وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گروههای فلسطینی وجود داشتند و شرط مسلمانی در این گروهها وجود نداشت اما از وقتی عنوان اسلامیت آمده است، فلسطینیان نیز با شجاعت، صداقت و سرافرازی به جهاد اسلامی پرداختند، قدرت پیدا کردند.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ادامه داد: برخی با تبلیغات دروغین و مسموم و شیطانی برای اعمال سیاستها و اندیشههای استکبار در مناطق و کشورهای اسلامی هستند اما در روز طوفان القصی در ظرف کمتر از دو ساعت رژیم اشغالگر قدس شکست مفتضحانه ای خورد و آمریکاییها، انگلیسیها و آلمانیها ترسیدند و بلافاصله به منطقه آمدند.
اختری با بیان اینکه انگلیسیها رژیم اسرائیل را به عنوان تخم نفاق در منطقه کاشتند تا اختلاف میان مسلمانان شکل بگیرید، گفت: در میان مرتجعین عرب نیز خیانتهایی صورت گرفت اما ما به عنوان مسلمان باید به فکر باشیم.
وی تصریح کرد: ماه رمضان گذشته اسرائیلیها نیروهای جنایتکار خود را به مسجد بردند و به سر مردم مظلوم تازیانه زدند و نجس کردند و چندین ساختمان بزرگ را بمباران نمودند و ما این اقدامات را فراموش نمیکنیم.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین بیان کرد: برای برخی کشورها این چنین تجسم کرده بودند که اسراِئیل شکست ناپذیر است و برخی کشورهای منطقه نیز به خاطر عجز خود در برابر جنایتکاری رژیم اشغالگر قدس سکوت کرده بودند.
اختری با بیان اینکه مسئله دفاع واجب است، افزود: بسیاری از ائمه در جنگها شرکت میکردند لذا در نوع ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان نیز خداوند این دسته از نهی کرده است و هر گونه ارتباط را ارتباطها تحریم نموده است. برخی ارتباطهایی که کشورهای منطقه ایجاد کرده اند حرام میباشد که از نظر دینی و فقهی نیز روشن و واضح میباشد.
وی عنوان کرد: رژیم اشغالگر قدس بر خلاف موازین حقوق و منشور بین الملل خلاف انجام میدهد و شهرک میسازد و شهرک نشین ها را مسلح میکند و با این رفتارها میخواهد مردم را به جون هم بیاندازد.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین اضافه کرد: در گذشته فلسطینیها در مقابل با اسرائیلیها با چوب و سنگ حمله میکردند و امکاناتی نداشتند اما امروز اسراِئیلی ها را به لرزه در می اورند و در ظرف دو ساعت پادگانهای شأن را میگیرند.
اختری با اشاره به اینکه امروز اسرائیل در بدترین شرایط ننگین زندگی خود به سر میبرد، گفت: رژیم اشغالگر قدس چنین روزگار سیاهی را تا به حال به خود ندیده بود؛ لذا امت اسلامی باید با وحدت حرکت کنند تا اسرائیل هر چه سریعتر نابود نمایند.
وی تصریح کرد: امروز جوانان کشورهای مسلمان حاضر هستند برای مبارزه بروند و در کنار فلسطینیها در برابر اسرائیلیها مبارزه کنند. امروز روزی نیست که باید صبر کرد.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس امروز در بدترین شرایط از نظر سیاسی، اجتماعی و بین المللی قرار گرفته است، ادامه داد: اشغالگران تانکهای زیادی آوردند تا محلهای را در غزه اشغال کنند و به عنوان امتیاز حساب کنند اما نتوانستند نیروهای انسانی خود را جلو ببرند و به صورت تن به تن مبارزه کنند.
اختری ضمن تشکر از موضع گیریهای رئیس جمهور، عنوان کرد: عملیات طوفان الاقصی تحول بزرگی را در جهان به وجود آورده است و میلیونها نفر از کشورهای مختلف جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خیابانها آمدند.
وی با اشاره به اینکه امروز به برکت خون شهدا شاهد عزمت آفرینی هستیم، گفت: ایستادگی و صبر مردم فلسطین ستودنی و تاریخی است.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین افزود: اسرائیل مجرم و جنایتکار جنگی، نتانیاهو و تمامی فرماندهانش باید محاکمه شوند.
اختری با تاکید بر اینکه هر مسلمانی امروز نسبت به این اقدامات جنایتکارانه اعتراض کند، گفت: علما نیز باید دیگر علما را روشن کنند و گروه تشکیل دهند، مفتیهای جهان اسلام نیز در پیشگاه خداوند متعال وظیفه دارند مردم فلسطین را حمایت و پشتیبانی کنند و نسبت به هر گونه ارتباط با این رژیم اشغالگر فتوا دهند.
وی با بیان اینکه باید هر نوع ارتباط با رژیم اشغالگر قدس و حامینش تحریم شود، گفت: مردم علاوه بر تجمع باید نسبت به کمکهای نقدی توجه کنند و به میدان بیایند.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین بیان کرد: وکلا و اساتید دانشگاههای ما باید در امر شکایت از طریق سازمانهای بین الملل علیه مجرمان جنگی اقدام کنند. امروز همه ما وظیفه داریم در برابر رژیم اشغالگر قدس موضع عملیاتی داشته باشیم و همگان مسئول هستیم.
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