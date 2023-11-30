به گزارش خبرگزاری مهر به نقل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، علی صالح پور مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: یکی از حوزه‌هایی که ما در آن مشغول کار هستیم ابعاد سنجی و مهندسی سطح است. در حوزه کاشی نیز نیازمند این هستیم که پس از مرحله ساخت، ابعاد کاشی به دست بیاید؛ زیرا بسیاری از اوقات کاشی مربع یا مستطیل کامل نیست.

وی خاطرنشان کرد: از همین رو در داخل ایران دستگاه‌هایی استفاده می‌شود که عمدتا مدل‌های خارجی هستند؛ مانند برندهای ایتالیایی یا چینی که ابعاد سنجی کاشی را انجام می‌دهند و همچنین قوس کاشی را اندازه گیری می‌کنند که با دقت میکرومتر دستگاه‌های موجود در شرکت امکان اندازه گیری آن وجود دارد. در همین راستا ما نیز برای ابعاد سنجی کاشی، قسمت نرم افزار و سخت افزار دستگاه موجود در مجموعه را اندکی تغییر داده ایم که امکان اندازه گیری را داشته باشد.

مدیر عامل شرکت فناوری خلاء کهربا ضمن تاکید بر اینکه مشابه داخلی از این دستگاه حداقل در جست و جوهای مختلف دیده نشده است، ادامه داد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با معرفی این شرکت به کاشی سازان و پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای ساخت نمونه اولیه، حمایت خود را از مجموعه ما ابراز داشت. ما هم با استفاده از وام دریافت شده یک نمونه اولیه را تولید کردیم.

صالح پور در ادامه در خصوص فعالیت‌های شرکت گفت: شرکت فناوری کهربا در سال ۱۳۹۰ با ساخت دستگاه EMC Camera فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۹۱ به عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درآمد. سپس با ساخت دستگاه ضخامت‌سنج لایه‌های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله‌های فازی و همچنین دستگاه ارتعاش سنج از راه دور با استفاده از تکنیک ماره وارد حوزه کاری اندازه گیری شد. همچنین دستگاه رویه نگار سطح را در سال ۱۳۹۳ معرفی کرد. این شرکت با همکاری با خبرگان دانشگاه‌های معتبر کشور توانسته محصولاتی را تولید کند که مشابه خارجی ندارند و از لحاظ هزینه تمام شده، خدمات پس از فروش و کیفیت و دقت اندازه گیری دارای مزیت رقابتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: محصولات تولیدی ما در سه حوزه کلی هستند. یک حوزه مهندسی سطح است که شامل مولکولوژی یا توپوگرافی سطحی، ضخامت سنجی یا زبری سنجی می‌شود که در دو حوزه میکرومتری و نانومتری فعالیت می‌کند.

صالح پور در ادامه افزود: فاز دیگری از پروژه‌های ما در حوزه اس آی سنجی با استفاده از تکنیک مانع است که اس آی سنجی از راه دور و راه نزدیک داریم. منظور از راه دور حدود ۸۰ متر است و راه نزدیک هم چند سانتی متری را دربرمی گیرد که این محصول به تازگی به آمریکا صادر شده است.

وی در توضیح دو محصول مذکور اذعان داشت: یکی دیگر از محصولات ما ضخامت سنج لایه نازک است که ایده آن در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و در دوران دانشجویی بنده شکل گرفت که بعدها آن را تبدیل به محصول کردیم. این دستگاه هم ضمن صادرات در ۱۶ دانشگاه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در رابطه با دو محصول مذکور گفت:یکی دیگر از محصولات ما ضخامت سنج لایه نازک است که ایده آن در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و در دوران دانشجویی بنده شکل گرفت که بعدها آن را تبدیل به محصول کردیم. این دستگاه هم ضمن صادرات در ۱۶ دانشگاه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صالح پور همچنین در رابطه با وجه تمایز این شرکت و محصولات آن در مقایسه با شرکت‌های مشابه بیان کرد: ما در این سال‌ها توانسته ایم هم ایده‌های مشابه خارجی و هم ایده‌های خودمان در دانشگاه‌ها را به محصول تبدیل کنیم. در حال حاضر نیز دو محصول دیگر ما یعنی اس آی سنج با استفاده از تکنیک مانع و ضخامت سنج لایه نازک مشابه داخلی و حتی مشابه خارجی ندارند و به غیر از بومی سازی از ایده‌های دیگر نیز در مورد آن‌ها استفاده کرده ایم؛ بنابراین شاید خلاقیت در دستگاه اندازه‌گیری وجه تمایز مجموعه ما باشد.

این فعال حوزه فناوری در پایان در خصوص میزان اشتغال زایی این مجموعه گفت: ۱۱ نفر به صورت بیمه شده و چندین نفر نیز به صورت پارت تایم در شرکت شاغل هستند.