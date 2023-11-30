به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رنجبران افزود: مطالبات سطح یک در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر همزمان با پرداخت حقوق نیروهای درمانی پرداخت می‌شود و در سطح ۲ و ۳ بر اساس اسناد ارائه شده که حوزه‌های تخصصی و فوق تخصصی است پرداخت‌ها تا پایان شهریور، مطالبات بخش دولتی و خصوصی پرداخت شده و بقیه مطالبات نیز بر اساس اسنادی که به دست ما می‌رسد، پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی اسناد فرصتی دو ماهه لازم دارد، گفت: سازمان بیمه سلامت مبلغ ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را بابت لکه گیری هر نوع مطالبات باقی مانده مراکز به ویژه مراکز دولتی و درشت، در ۶ ماه نخست سال، ظرف چند روز آینده پرداخت می‌کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت افزود: برخی مراکز درمانی اسناد را با تأخیر به بیمه سلامت ارائه می‌کنند، اما به اطمینان پرداخت داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها، مراکز فیزیوتراپی و…، به روز پرداخت می‌شود و آنچه باقی می‌ماند مربوط به زمان ارسال اسناد مراکز دولتی - دانشگاهی است.

رنجبران ادامه داد: همه مراکز ملزم هستند با بیمه‌های پایه طرف قرارداد باشند و اگر در اجرای قانون تعلل کنند، پروانه و مجوز فعالیت مرکز درمانی متخلف تمدید نمی‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت گفت: بیش از ۵۳ هزار مؤسسه درمانی با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند و همه مطالبات مربوط به نسخه الکترونیک به موقع پرداخت و در این خصوص معوقه‌ای وجود ندارد.