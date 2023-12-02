تیم برتون فیلمبرداری «بیتل جویس ۲» را تمام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تیم برتون در اینستاگرام اعلام کرد که فیلمبرداری فیلم دوم «بیتل جویس» به پایان رسید. این فیلم از جمله فیلم‌هایی بود که به دلیل اعتصاب بازیگران تولید آن در تابستان متوقف شد و در حالی که تنها حدود ۲ روز از فیلمبرداری باقی مانده بود، کار به تعویق افتاد.

شروع فیلمبرداری این فیلم از ماه مه و زمانی شروع شده بود که انجمن نویسندگان اعتصاب خود را شروع کرده بودند.

«بیتل جویس ۲» دنباله فیلم کلاسیک برتون در سال ۱۹۸۸ است. مایکل کیتون در نقش اصلی بازی می‌کند و از بازیگران فیلم قبلی وینونا رایدر و کاترین اوهارا بازگشته‌اند. جنا اورتگا بازیگر سریال «چهارشنبه»، ویلم دفو، مونیکا بلوچی و جاستین تروکس هم بازیگران جدید فیلم دوم هستند.

برتون در سپتامبر به ایندیپندنت گفت که تنها ۲ روز از فیلمبرداری فیلمش باقی مانده و افزود: ۹۹ درصد کار انجام شده بود.

کارگردان همچنین گفته بود: واقعاً از «بیتل جویس ۲» لذت بردم. سعی کردم همه چیز را کنار بگذارم و به اصول اولیه کار با افراد خوب و بازیگران و عروسک‌ها برگردم. مثل این بود که برگردم به این که چرا دوست داشتم فیلم بسازم.

مایکل کیتون هم پیش از این گفته بود که برتون جلوه‌های عملی را در مجموعه «بیتل جویس ۲» در اولویت قرار داده است.

وی تاکید کرده بود: بیتل جویس لعنتی‌ترین سرگرمی است که می‌توان با آن کار کرد. خیلی سرگرم کننده است، خیلی عالی است. و میدونی چیه؟ ما دقیقاً مانند فیلم اول این کار را انجام می‌دهیم. زنی در اتاق انتظار بزرگی برای زندگی پس از مرگ هست که یک نخ ماهیگیری دارد و دم یک گربه را می‌کشد تا آن را به حرکت درآورد.

وی ادامه داد: این کار باید به همان روشی که بار اول انجام دادیم، انجام شود. ساختن چیزها، کارهای بداهه و غیره ...

کمپانی برادران وارنر قرار است «بیتل جویس ۲» را ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ در سینماها اکران کند.