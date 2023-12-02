علیرضا وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل با موضوع و دستور انتخاب اعضای هیأت مدیره و همچنین انتخاب بازرسان در ماه جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: با همکاری و نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل با موضوع و دستور انتخاب ۷ نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و به مدت ۳ سال و همچنین انتخاب ۲ نفر به عنوان بازرسان جدید خانه مطبوعات و رسانه‌های استان به مدت یک سال در ماه جاری برگزار خواهد شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های اردبیل بیان کرد: زمان برگزاری مجمع عمومی عادی مؤسسه خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل هم زمان به صورت کشوری در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه سال جاری از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر به صورت الکترونیکی و از طریق وارد شدن به پروفایل شخصی در سایت خانه مطبوعات کشور به آدرس اینترنتی www.khanehmatbooat.ir با شرکت اعضای اصلی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل انجام خواهد شد.

وکیلی ادامه داد: از اعضای اصلی خانه که قصد نامزد شدن در انتخابات آتی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل به عنوان عضو هیأت مدیره و یا به عنوان بازرس را دارند خواست با مطالعه و در نظر گرفتن مفاد اساسنامه خانه و با مراجعه به سایت اینترنتی خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور به آدرس www.khanehmatbooat.ir نسبت به ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آذر ماه سال جاری اقدام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تاریخ تمدید نخواهد شد.