به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «فردا با فلسطین است» که توسط مرکز معماری اسلامی حوزه هنری روزهای پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ آذر برگزار شد؛ بستر طراحی یادمانهای معماری مرتبط با مسئله فلسطین بود که معماران و علاقهمندان این عرصه در این رویداد، به شکل انفرادی و گروهی، باهم به رقابت پرداختند.
وضعیت امروز فلسطین، جنایات صورت گرفته در آن و مظلومیت زنان و کودکان فلسطینی باعث شد که مرکز معماری اسلامی حوزه هنری، در جهت زنده نگه داشتن مظلومیت توأم با اقتدار و مقاومت ملت فلسطین، ساز و کاری را ترتیب دهد تا در آن، معماران و علاقمندان این عرصه، اقدام به طراحیِ آثار هنری معماری کنند.
مصطفی مؤمنی راد مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری، در رابطه با این رویداد دو روزه گفت: در مرکز معماری تلاش میکنیم تا جمعی از معماران و طراحان حوزه معماری را دورهم جمع کنیم و با محوریت موضوع فلسطین و مردم مظلوم فلسطین، در قالبهای تعریف شده در عرصه معماری، از المانهای شهری گرفته تا فضاهای غرفهای و موقت شهری و فضاهای بزرگتر و ماندگارتر مثل فضاهای یادمانی، خلق اثر کنیم.
وی با اشاره به هدف این رویداد که طراحی جمعی و به اشتراک گذاشتن ایدههای مرتبط است؛ افزود: پیشبینی مان این بود که در این رویداد حدود ۴۰ نفر شرکتکنند و به فعالیت طراحی و به اشتراک گذاشتن ایدههایشان بپردازند. تقریباً میتوان گفت این دو روز، مقدمه است و ما سعی میکنیم با توجه به کیفیت فضای معماری و هزینه خلق آنها، این ایدهها را به اجرا دربیاوریم.
مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری گفت: در روز دوم بر روی آثار و کیفیتهای مربوط به آنها جمعبندی پرداختیم و آنها را به اشتراک گذاشتیم. همچنین سعی میکنیم در یک فرایند، آثار باکیفیت را انتخاب کنیم و اصلاحات لازم را بر روی آنها انجام دهیم تا به فراخور نیازهایی که ممکن است به ما اعلام شود؛ و یا با توجه به ظرفیت خود مرکز در اجرای آثار طراحیشده، بعضی از آثار منتخب اجرایی بشوند.
وی در ارتباط با سازوکار این رویداد گفت: این رویداد دو روزه استاد محور و مربی محور نبود و بیشتر تضارب و اشتراکگذاری ایدههاست که به فضا شکل میدهد. اما در فرایند اصلاح و تکمیل ایدهها، از اساتید حوزه معماری و طراحان این حوزه که با ما در ارتباط هستند؛ کمک خواهیم گرفت.
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