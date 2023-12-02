  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

با شرکت ۴۰ هنرمند؛

مرکز معماری حوزه هنری بستر طراحی یادمان‌های فلسطین را فراهم کرد

مرکز معماری حوزه هنری بستر طراحی یادمان‌های فلسطین را فراهم کرد

مرکز معماری اسلامی حوزه هنری با توجه به وضعیت امروز فلسطین، رویداد دو روزه‌ای را با عنوان «فردا با فلسطین است» در روزهای پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ آذر برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «فردا با فلسطین است» که توسط مرکز معماری اسلامی حوزه هنری روزهای پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ آذر برگزار شد؛ بستر طراحی یادمان‌های معماری مرتبط با مسئله فلسطین بود که معماران و علاقه‌مندان این عرصه در این رویداد، به شکل انفرادی و گروهی، باهم به رقابت پرداختند.

وضعیت امروز فلسطین، جنایات صورت گرفته در آن و مظلومیت زنان و کودکان فلسطینی باعث شد که مرکز معماری اسلامی حوزه هنری، در جهت زنده نگه داشتن مظلومیت توأم با اقتدار و مقاومت ملت فلسطین، ساز و کاری را ترتیب دهد تا در آن، معماران و علاقمندان این عرصه، اقدام به طراحیِ آثار هنری معماری کنند.

مصطفی مؤمنی راد مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری، در رابطه با این رویداد دو روزه گفت: در مرکز معماری تلاش می‌کنیم تا جمعی از معماران و طراحان حوزه معماری را دورهم جمع کنیم و با محوریت موضوع فلسطین و مردم مظلوم فلسطین، در قالب‌های تعریف شده در عرصه معماری، از المان‌های شهری گرفته تا فضاهای غرفه‌ای و موقت شهری و فضاهای بزرگ‌تر و ماندگارتر مثل فضاهای یادمانی، خلق اثر کنیم.

وی با اشاره به هدف این رویداد که طراحی جمعی و به اشتراک گذاشتن ایده‌های مرتبط است؛ افزود: پیش‌بینی مان این بود که در این رویداد حدود ۴۰ نفر شرکت‌کنند و به فعالیت طراحی و به اشتراک گذاشتن ایده‌هایشان بپردازند. تقریباً می‌توان گفت این دو روز، مقدمه است و ما سعی می‌کنیم با توجه به کیفیت فضای معماری و هزینه خلق آن‌ها، این ایده‌ها را به اجرا دربیاوریم.

مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری گفت: در روز دوم بر روی آثار و کیفیت‌های مربوط به آن‌ها جمع‌بندی پرداختیم و آن‌ها را به اشتراک گذاشتیم. همچنین سعی می‌کنیم در یک فرایند، آثار باکیفیت را انتخاب کنیم و اصلاحات لازم را بر روی آن‌ها انجام دهیم تا به فراخور نیازهایی که ممکن است به ما اعلام شود؛ و یا با توجه به ظرفیت خود مرکز در اجرای آثار طراحی‌شده، بعضی از آثار منتخب اجرایی بشوند.

وی در ارتباط با سازوکار این رویداد گفت: این رویداد دو روزه استاد محور و مربی محور نبود و بیشتر تضارب و اشتراک‌گذاری ایده‌هاست که به فضا شکل می‌دهد. اما در فرایند اصلاح و تکمیل ایده‌ها، از اساتید حوزه معماری و طراحان این حوزه که با ما در ارتباط هستند؛ کمک خواهیم گرفت.

کد مطلب 5955180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها