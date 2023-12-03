به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه با اشاره به میزان تحقق ۳۳ درصدی تکالیف در برنامه ششم توسعه کشور بر اساس اعلام مجلس، گفت: با آسیب شناسی انجام شده در این حوزه عموم عدم تحقق برنامهها به علت مشکل تأمین مالی پروژهها بوده که البته تحریمها و مسائل حقوقی نیز در آن تأثیر داشته است.
انصاری با اشاره به روشهای تأمین مالی پروژهها در گذشته، خاطرنشان کرد: برای اجرای احکام و پروژههای برنامه هفتم توسعه شیوههای تأمین مالی گذشته پاسخگو نیست و باید با مشارکت بخش خصوصی به دنبال مدلهای جدید تأمین مالی برویم.
وی افزود: به همین دلیل یکی از رویکردها در برنامه هفتم توسعه، مشارکت بخش خصوصی است و دولت الزام دارد که برای اجرای احکام برنامه از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند بنابراین در برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر مبنای ۷۰ درصد پروژهها با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و ۳۰ درصد از منابع دولتی باشد.
انصاری به نکات مثبت تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: عموم برنامههای این حوزه طرح جامع خود را دارند مانند حوزه فضا که برنامه ۱۰ ساله برای آن تدوین شده یا شبکه ملی اطلاعات که طرح معماری کلان دارد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی دارد که به آن ارجاع میشود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از ۷.۹ باید به ۱۵ درصد برسد، افزود: بر اساس این برنامه آثار اقتصادی و سنجش میزان نفوذ و کاربرد فناوری در صنایع و بخشهای مختلف نیز به مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات سپرده شده است.
انصاری با اشاره به روشهای تأمین مالی پروژهها در گذشته، گفت: وزارت ارتباطات مدل مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) و مدلهای مشابه را برای تأمین مالی پیگیری میکند.
وی افزود: با توجه به تقسیم کار انجام شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صرفهجویی در زمان و سرعت در اجرای برنامه در زمانی که این برنامه تبدیل به قانون و ابلاغ شود تمام پیشنویسها و لوایح مورد نیاز آماده شده تا به مراجع مورد اشاره در قانون ارائه شود.
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