هم اندیشی دستیار صوتی هوشمند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نخستین جلسه هم اندیشی فعالان بخش خصوصی حوزه دستیار صوتی هوشمند با هدف شناسایی چالش‌ها و اقدامات لازم برای موفقیت محصول و بازار دستیار صوتی در کشور با حضور دکتر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دکتر رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ICT برگزار در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در ابتدای این هم اندیشی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور کلیات درخواست صنف از وزارت ارتباطات برای همکاری با بخش خصوصی را در شش محور بیان کرد؛ تأمین اعتبارات برای بومی سازی، ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق پیگیری معافیت‌های مالیاتی و تضمین‌های بازگشت سرمایه، مجاب کردن صنایع بزرگ به بکارگیری دستیار صوتی در محصولات، الزام دستگاه‌های دولتی به هوشمندسازی خدمات با بکارگیری دستیار صوتی، فرهنگ سازی برای سوق یافتن کسب و کارهای اینترنتی به بکارگیری دستیار صوتی هوشمند و ارائه زیرساخت‌های لازم پردازشی و ارتباطی از جمله این محورها است.

در ادامه این هم اندیشی دکتر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تأکید بر طرح پیشنهاد مدل همکاری و نیازمندی‌ها توسط شرکت‌های فعال از وزارت در زمینه زیرساخت، داده و حمایت مالی، اظهار کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حلقه واسط در این بین نقش بسزایی دارد و می‌تواند موضوعات مطرح شده توسط بخش خصوصی را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقال دهد. ایشان بر لزوم تعیین نحوه مداخله دولت از جمله سیاستگذاری و انجام پژوهش‌های منجر به فناوری، مشخص کردن سطح بلوغ شرکت‌ها و محصولات دستیار صوتی هوشمند در کشور و نهایی کردن مدل همکاری بخش خصوصی و دولت تأکید نمود.

همچنین دکتر رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این هم اندیشی ضمن تأکید بر برگزاری این نوع جلسات با بخش خصوصی، بیان کرد: در این جلسات فرصت مناسبی برای شکل‌گیری یک ساختار هم اندیشی منسجم برای بررسی حوزه‌های توسعه فناوری، محصول، بازار و رگولاتوری هوش مصنوعی ایجاد می‌شود، که امیدواریم در ادامه بتوانیم بهره برداری حداکثری را از این فرصت داشته باشیم.

لازم به ذکر است در ادامه این هم اندیشی، مدیران شرکت‌های بخش خصوصی حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ ورود هوشمندانه حاکمیت به حوزه دستیار صوتی هوشمند با آسیب شناسی مصادیق قبلی توسعه بومی محصولات و پلتفرم‌ها، تأمین زیرساخت‌ها و دادگان، تنظیم‌گری و بازار سازی از جمله موارد مطرح شده در این بخش بود.

مدیران استار تاپ ها و بخش‌های خصوصی در حوزه بازار سازی، کمک وزارت در توسعه بازارهای واقعی در بخش دولتی و صنایع بزرگ حاکمیتی را خواستار شده و به اجتناب از رویکردهای دستوری و سلبی و لزوم توجه به نیاز سازی و ایجاد بازارهای واقعی داخلی و در خارج از کشور تأکید کردند.

بر اساس این خبر، در صحبت‌های مدیران بخش خصوصی به چالش‌های جذب و نگهداشت نیروی انسانی و تهدیدات پیش رو در مورد عدم امکان استفاده از داده‌های متن باز و مدل‌های پیش آموزش داده شده هم اشاره شد و لزوم حمایت‌های وزارت در خصوص تأمین دادگان برای توسعه مدل‌های بومی یادگیری در حوزه هوش مصنوعی مورد تأکید قرار گرفت.

گفتنی است در پایان این هم اندیشی دکتر معین، رئیس مرکز توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن جمع بندی موضوعات به برنامه‌های پژوهشگاه برای حمایت از تولید محصولات و خدمات هوش مصنوعی در حوزه‌های زیرساخت پردازشی، دادگان، رگولاتوری و خدمات ارزیابی آزمایشگاهی اشاره کرد و افزود: دغدغه وزارت، پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی در این حوزه است. مقرر شد جلسه آتی در اولین فرصت پس از جلسات داخلی کارگروه‌های سازمان نظام صنفی رایانه به منظور تعیین جزئیات درخواست‌های بخش خصوصی از وزارت و نهایی کردن مدل همکاری در حوزه دستیار برگزار شود.