بوشهر تاریک است/ لزوم تقویت نورپردازی در سطح شهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: کشورهای غربی امروز به دلیل رها شدن فرهنگ و دین دچار بحران هستند و از هم اکنون صدای شکست و اضمحلال فرهنگ غرب به گوش می‌آید.

وی افزود: فرهنگ محور همه پیشرفت‌های فردی و اجتماعی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: سند چشم انداز فرهنگی کلان استان بوشهر بر پایه مقاومت تدوین و نوشته شده است به گونه‌ای که نسل جوان ما با هویت سابق خود آشنا می‌شود.

وی یکی از وظایف مهم شورا و شهرداری را توجه به فرهنگ دانست و ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر رویکرد شورای اسلامی و شهرداری بوشهر به مقوله فرهنگ خوب بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: در حوزه فرهنگ متأسفانه هر دستگاه به صورت جزیره‌ای عمل کرده است در حالی که نیازمند هماهنگی همه ارکان و دستگاه‌ها و حرکت در یک راستا هستیم.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر از نظر سند چشم انداز مشکل نداریم، افزود: شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر در کشور اول است.

آیت الله صفایی بوشهری درباره سند چشم انداز فرهنگی شهرداری بوشهر، خاطرنشان کرد: اعضای دبیرخانه‌ای که مسئول نوشتن این سند است، باید جامعه شناسی و روانشناسی و تاریخ شناسی استان بوشهر و شهر بوشهر و نقاط ضعف و قوت را بدانند و در فضای کلان کار فرهنگی کرده باشند.

وی ابراز کرد: در شهر بوشهر هفت تهدید فرهنگی مهم داریم که با فعالیت‌هایی که انجام شده توانسته ایم برخی از این موارد را از ۸۵ درصد به هفت درصد کاهش دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر اینکه هر پروژه‌ای باید پیوست فرهنگی داشته باشد، گفت: بوشهر، شهر تاریکی است و با وجود اینکه دلباز است اما چون نور مناسب در محیط وجود ندارد، آن دلبازی و رفع افسردگی را ایجاد نمی‌کند و باید به صورت تخصصی نورپردازی شود.

وی با بیان اینکه بوشهر یکی از سه تا چهار شهر امید به آینده بالا و نشاط و شادابی در سطح کشور است، افزود: برای ایجاد مسجد تراز باید همه مجموعه‌های مرتبط پای کار باشند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به گردشگر پذیر بودن شهر بوشهر، عنوان کرد: یکی از تهدیدات جدی ما، حرکت سیال منابع انسانی با داشتن خرده فرهنگ‌های متفاوت است.

وی افزود: باید با کار فرهنگی نسبت به مظاهر اجتماعی و صیانت از خودمان در مقابل تهاجم فرهنگی و اثرگذاری روی مسافران کار نرم افزاری و فرهنگی دقیق انجام دهیم.