به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی استقبال، تشییع و تدفین شهید خوشنام در روستای گلکی از توابع بخش مرکزی شهرستان تنگستان اظهار داشت: در روز ۲۶ آذرماه جاری، مصادف با شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س) پیکر یک شهید خوشنام برای تدفین به روستای گلکی انتقال خواهد یافت که فرصتی برای همه ما است که از این ظرفیت با برنامه ریزی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و از خود گذشتگی تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه همه است که در راستای آشنایی نسل جوان و آحاد مردم به خصوص تلاش کنیم، ادامه داد: هر وجب از خاک این سرزمین مدیون شهیدانی است که در مسیر حفظ خاک و این مرز و بوم و هموطنان از جان و مال و دنیای خود گذشتند و بی چون و چرا قهرمانان بی فروغ این سرزمین هستند.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه شهرستان تنگستان در ۲۴ آذر میزبان شهید خوشنام است، افزود: نیاز است با هماهنگی و با برنامه ریزی دقیق و با تشکیل سه کمیته اطلاع رسانی و فرهنگ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری، پشتیبانی و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و برنامه ریزی و محتوایی فرماندهی سپاه ناحیه امام علی (ع) شهرستان در جهت استقبال از این شهید خوشنام آمادگی لازم داشته باشیم.

وی از همه مدیران، مسئولان و مردم شهیدپرور شهرستان تنگستان برای حضور باشکوه در این مراسم معنوی و مهمانی شهدا دعوت کرد.