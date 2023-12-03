نخستین نهالستان دانش آموزی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ آذر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت کلید خورد. در این روز، نخستین نهالستان دانش آموزی کشور در طرح هر مدرسه یک نهالستان در مدرسه ماندگار البرز افتتاح شد.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی برای کاشت درخت در کشور اظهار کرد: کار تولید نهال را از مدارس شروع کردیم که یک قدم بزرگ در فرهنگ سازی برای قشر جوان و دانش‌آموز است و پایه و نهاد اصلی جامعه محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش به قشر نوجوان و دانش‌آموز باعث انتقال این فرهنگ به خانواده و سطح جامعه می‌شود و ما خود را موظف و متعهد می‌دانیم که در نهادینه کردن طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، همراه وزارت آموزش و پرورش باشیم.

گفتنی است، در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش برای تولید نهال در تمامی مدارس کشور امضا شد و پس از غرس نهال توسط وزرا، اولین نهالستان دانش آموزی در مدرسه البرز توسط محمدعلی نیکبخت و رضا مراد صحرایی افتتاح شد.