علت افزایش قیمت گوشت مرغ مربوط به کمبود تولید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ششم آبان ۱۴۰۲ هر کیلو گوشت گرم مرغ ۷۸ هزار تومان عرضه می‌شد این در حالی است که اردیبهشت ماه نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان تعیین شد.

رصد بازار در مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد این قیمت در ۱۳ آبان به ۸۳.۸۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت ادامه داشت و ۲۷ آبان هر کیلو گوشت گرم مرغ در بازار ۸۸.۸۰۰ تومان قیمت گذاری شد. این عدد در آذر ادامه داشت و هفته گذشته (هفته دوم آذر) این عدد به ۹۸.۸۰۰ رسید. البته این عدد در مناطق مختلف پایتخت و سایر استان‌ها متغیر است.

افزایش قیمت مربوط به کمبود تولید نیست

علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره چرایی این افزایش قیمت به مهر گفت: با توجه به برنامه تولید این افزایش قیمت را منطقی نمی‌دانیم زیرا میزان تولید کاهش نیافته است.

وی با تاکید بر اینکه صعودی شدن نرخ گوشت مرغ به تولید بر نمی‌گردد، افزود: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران مسؤول تأمین مرغ زنده بوده و در ادامه اینکه پس از ذبح چه اتفاقی رخ می‌دهد با این اتحادیه نیست.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران ادامه داد: آمار جوجه‌ریزی در کشور از خرداد ماه تا کنون بین ۱۲۸ تا ۱۳۲ میلیون قطعه بوده است؛ بنابراین تنش در تولید به وجود نیامده است.

ابراهیمی با بیان اینکه مشکلی هم در حوزه بیماری طیور نداشتیم، اظهار کرد: اگر معدوم سازی رخ داده محدود بوده و فراگیر نبوده که در بازار تأثیر منفی داشته باشد.

یک شایعه

در هشتمین نمایشگاه دام، طیور و آبزیان یک از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان کرد، برای نمایندگان خانه ملت پیامکی مبنی بر کاهش جوجه‌ریزی ارسال شده و این که در ادامه در بازار با کاهش عرضه مواجه خواهیم بود.

محمدابراهیم حسن نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این مساله آن را شایعه دانسته و عنوان کرد، جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام شده و در حوزه تأمین گوشت مرغ در آینده مشکلی وجود نخواهد داشت. وی گفت که این موضوع به راحتی انجام نشد و با دشواری‌هایی همراه بود اما با تلاش بر اساس نیازمندی بازار جوجه‌ریزی انجام شده و حاشیه سازی فعلی صحت ندارد. هم اکنون جوجه‌ریزی به ۱۲۷ تا ۱۳۰ میلیون قطعه رسیده است و بر این اساس در آینده هیچ گونه کمبودی برای تأمین گوشت مرغ نخواهیم داشت.