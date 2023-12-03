۲ کارگاه ضایعاتی فاقد مجوز در جازموریان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، میلاد شیروانی گفت: برخی کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز با خرید اموال مسروقه موجب نابسامانی اوضاع شهر تسهیل در امر خرید و فروش اموال مسروقه می‌شود.

رئیس حوزه قضائی شهرستان جازموریان افزود: معضل نابسامانی و عدم نظارت بر کارگاه‌های ضایعاتی تهدید جدی علیه سلامت عمومی و ایجاد ناامنی برای شهروندان می‌گردد.

شیروانی اظهار کرد: همچنین به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کسب و کار در کارگاه‌های غیرمجاز ممنوع است و در صورت کشف جرم، وفق مقررات برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبات شورای پیشگیری از جرم و سرقت دادگستری کل استان کرمان بایستی تمامی کارگاه‌های ضایعاتی در استان، لیست ورود و خروج اموال به کارگاه در دفاتر مخصوص ثبت گردد و همچنین تاکید می‌گردد این مراکز مجهز به دوربین مدار بسته باشند.