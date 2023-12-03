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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

رییس حوزه قضایی شهرستان جازموریان:

۲ کارگاه ضایعاتی فاقد مجوز در جازموریان پلمب شد

۲ کارگاه ضایعاتی فاقد مجوز در جازموریان پلمب شد

کرمان- رییس حوزه قضایی شهرستان جازموریان از پلمب دو کارگاه ضایعاتی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، میلاد شیروانی گفت: برخی کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز با خرید اموال مسروقه موجب نابسامانی اوضاع شهر تسهیل در امر خرید و فروش اموال مسروقه می‌شود.

رئیس حوزه قضائی شهرستان جازموریان افزود: معضل نابسامانی و عدم نظارت بر کارگاه‌های ضایعاتی تهدید جدی علیه سلامت عمومی و ایجاد ناامنی برای شهروندان می‌گردد.

شیروانی اظهار کرد: همچنین به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کسب و کار در کارگاه‌های غیرمجاز ممنوع است و در صورت کشف جرم، وفق مقررات برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبات شورای پیشگیری از جرم و سرقت دادگستری کل استان کرمان بایستی تمامی کارگاه‌های ضایعاتی در استان، لیست ورود و خروج اموال به کارگاه در دفاتر مخصوص ثبت گردد و همچنین تاکید می‌گردد این مراکز مجهز به دوربین مدار بسته باشند.

کد مطلب 5956237

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