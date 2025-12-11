به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کارون صبح امروز پنجشنبه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان برگزار شد و مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

عیسی پورسلیمی در این نشست با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی شد و افزود: سلامت و امنیت مردم از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و در شهرستان کارون که چهارمین شهرستان پرجمعیت خوزستان محسوب می‌شود، نیازمند برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر داده هستیم.

وی با اشاره به ورود پسماندهای غیرمجاز از خارج شهرستان، به‌ویژه از اهواز، گفت: این معضل باید با راهکارهای ریشه‌ای مدیریت شود.

پورسلیمی همچنین بر راه‌اندازی گشت مشترک متشکل از نماینده قضائی، شهرداری، بهداشت و نیروی انتظامی برای کنترل کامیون‌های حمل پسماند از مبدأ تا مقصد و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز تأکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به گزارش عملکرد هشت‌ماهه شهرستان در حوزه جرایم، کاهش چشمگیر سرقت در کارون را نشانه همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، قضائی و انتظامی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند تقویت کنترل‌های میدانی و ساماندهی واحدهای ضایعاتی است.

در ادامه جلسه، سید کامل بنی‌حیال رئیس دادگستری شهرستان کارون با ارائه گزارشی از وضعیت ضایعاتی‌ها، وجود ۹۴ واحد غیرمجاز را یکی از معضلات جدی شهرستان عنوان کرد و گفت: بسیاری از این واحدها علاوه بر ایجاد آلودگی زیست‌محیطی، به محلی برای خرید و فروش اموال مسروقه و تردد افراد سابقه‌دار تبدیل شده‌اند.

وی هشدار داد: صاحبان ضایعاتی‌ها در صورت همکاری با سارقان یا استفاده از اتباع غیرمجاز، مشمول معاونت در جرم خواهند شد و دستگاه قضائی بدون اغماض با آنها برخورد می‌کند.

بنی‌حیال همچنین با اشاره به موقعیت حاشیه‌ای شهرستان کارون نسبت به اهواز، بر ضرورت تقویت نظارت بر ورودی‌های شهرستان برای جلوگیری از ورود اموال مسروقه و پسماندهای غیرمجاز تأکید کرد.

ساکی فرماندار شهرستان کارون نیز در این جلسه گفت: حجم قابل توجهی از پسماندهای تخلیه‌شده در کارون از خارج شهرستان وارد می‌شود که علاوه بر افزایش هزینه‌های مدیریت شهری، چالش‌های زیست‌محیطی جدی ایجاد کرده است.

وی از تعیین زمین مناسب در حاشیه شهر برای انتقال فعالیت واحدهای ضایعاتی خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند به ساماندهی و نظارت مؤثر بر این واحدها کمک کند.

فرماندار کارون همچنین انباشت نخاله‌های ساختمانی در اطراف شهرستان را یکی دیگر از معضلات زیست‌محیطی دانست و خواستار اقدام فوری دستگاه‌های اجرایی برای جمع‌آوری و انتقال این نخاله‌ها شد.

این جلسه با حضور دادستان عمومی و انقلاب، شهردار کارون، نماینده شورای اسلامی، نمایندگان شبکه بهداشت، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.