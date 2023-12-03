به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، چارلز براون جونیور، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پاسخ به نتیجه احتمالی جنگ اوکراین، گفت که جنگ جاری بین مسکو و کی‌یف صرفا با راه‌حل نظامی حل و فصل نخواهد شد.

براون در جریان حضور در مجمع دفاع ملی ریگان در کالیفرنیا، با پرسشی با این مضمون مواجه شد که آیا جنگ اوکراین به موفقیت کی‌یف در پس گرفتن آنچه به آن تمایل دارد، می‌انجامد یا نوعی توافق آتش‌بس با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه حاصل خواهد شد؟

وی در پاسخ گفت: هیچ رویارویی نظامی را نمی‌توان صرفا و کاملا با ابزار نظامی حل و فصل کرد بلکه جنگ‌ها به راه‌حل دیپلماتیک ختم می‌شوند. می‌دانید، نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که چطور ختم می‌شود اما فکر می‌کنم آمریکا با ادامه حمایت از اوکراین و تامین کمک و تجهیزات برای آنها، می‌تواند به شکل‌گیری پایان جنگ کمک کند.

براون که اول اکتبر به عنوان بالاترین درجه‌دار نظامی آمریکا بدل و جایگزین مارک میلی شد، گفته که با والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین «تقریبا دائما در تماس» است.

وی در توضیح این تماس‌ها گفت: حمایت واشنگتن از کی‌یف، اهمیت دارد چون تا اندازه‌ای روسیه یکی از چالش‌هایی ما در راهبردهای امنیت و دفاع ملی است و کاری که باید در این حوزه انجام دهیم، به منظور قرار گرفتن در موضعی بهتر در طولانی‌مدت، حائز اهمیت است.

زالوژنی در ماه نوامبر گفته بود که شرایط خط مقدم جبهه نبرد با روسیه، به «بن‌بست» رسیده است و دستیابی اوکراین به یک موفقیت قابل توجه، غیرمحتمل است مگر آنکه تحولی غافلگیرکننده در حوزه فناوری، دست برتری را به کی‌یف بدهد. ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین و سایر مقامات ارشد این کشور، در ابتدا تحلیل و ارزیابی زالوژنی را رد کردند.

با این حال، زلنسکی این هفته گفت که نیروهای کی‌یف، ساخت و ساز استحکامات را آغاز می‌کنند و در ادامه اذعان کرد که ضدحملات اوکراین که از اوایل ژوئن آغاز شده، موفق به نیل به اهداف مطلوب نشده است. زلنسکی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت: ما وارد مرحله تازه‌ای از جنگ شده‌ایم و این یک حقیقت است.

وی در واکنش به اینکه آیا آمریکا و متحدانش اوکراین را برای مذاکره بر سر توافق صلح با روسیه تحت فشار می‌گذارند یا خیر، گفت: هنوز چنین فشاری را حس نکرده‌ام!

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه جمعه هفته گذشته، کی‌یف و غرب را به عدم تمایل برای حل و فصل صلح‌آمیز جنگ متهم کرد و گفت: دیپلماسی خیابان دوطرفه است اما اوکراین و حامیان خارجی‌اش همچنان به عبور از خیابان یکطرفه ادامه می‌دهند!