به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرزاده ظهر یکشنبه در پنجمین همایش استانی بزرگداشت روز جهانی خاک با شعار «خاک و آب منشأ زندگی» در دانشگاه کردستان بر نهادینه کردن دانش اقتصاد منابع اعم از آب، هوا و خاک تاکید کرد و اظهار داشت: منابع خدادادی نباید نادیده گرفته شوند و با راهبردهای بی‌اثر نباید به نابودی برسد.

وی بیان کرد: باید ارزش اقتصادی خاک را در هر منطقه تعیین کرد و این اقدام توسط همه مجموعه‌ها با نیروهای علمی شاخص و ارزشمند دانشگاه انجام شود و همه نسبت به این موضوع احساس مسؤولیت کنند.

رئیس دانشگاه کردستان تصریح کرد: لازمه دسترسی به توسعه پایدار نهادینه کردن ارزش خاک است چون به این منبع به راحتی قابل جابجایی و احیا نیست.

قادرزاده با بیان اینکه اثرات جانبی بی‌توجهی به خاک نباید نادیده گرفته شود، افزود: برای هر نوع محصول باید خاک مناسب تعیین شود و هر جایی هم کشت انجام نشود.

وی خاطرنشان کرد: از قدیم به دلیل اینکه تکنولوژی مناسبی برای جابجایی آب نبوده و مردم ارزش آب را به صورت ملموس می‌دانستند، توجه کمتری به خاک داشتند و باید امروز ارزش این منبع برای مردم روشن شود.

وی ابزار و ظرفیت‌های دانشگاه را محل مناسبی برای تحقق اهداف بلند مدت توسعه پایدار دانست و افزود: تخریب محیط زیست و بحران‌های اقتصادی امروزه به دلیل عدم تعیین درست ارزش خاک بوده است.