به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در مصاحبه با سیما اظهار کرد: قیمت گذاری خودروهای داخلی در سه مرحله انجام میشود؛ ابتدا کارخانهها قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمونهای جدید برای این قطعات را تعیین میکنند و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده میفرستند.
وی ادامه داد: در مرحله دوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای هزینههای شرکتها و بررسی صورتهای مالی، یک عددی را به عنوان افزایش قیمت تعیین میکند و آن را به شورای رقابت ارسال میکند.
منطقی افزود: در مرحله سوم، شورای رقابت درباره افزایش قیمت، تصمیمگیری میکند و در این فرایند معاونت حمل و نقل وزارت صمت فقط درباره قسمت فنی کار یعنی کم و زیاد شدن برخی اجزا و قطعات صحه گذاری میکند.
معاون حمل و نقل وزارت صمت گفت: ما فقط ادعای خودروساز درباره نصب قطعات جدید را بررسی میکنیم، اما قیمت توسط سازمان حمایت تأیید میشود.
نظر شما