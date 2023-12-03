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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۲

فرایند قیمت گذاری خودرو/ شورای رقابت قیمت را تایید می‌کند

فرایند قیمت گذاری خودرو/ شورای رقابت قیمت را تایید می‌کند

معاون وزیر صمت گفت: قیمت خودرو از طریق سه مرحله شامل اخذ اطلاعات از تولیدکننده، بررسی صورت های مالی و هزینه ها و تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت و تایید قیمت از سوی شورای رقابت مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در مصاحبه با سیما اظهار کرد: قیمت گذاری خودروهای داخلی در سه مرحله انجام می‌شود؛ ابتدا کارخانه‌ها قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمون‌های جدید برای این قطعات را تعیین می‌کنند و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده می‌فرستند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای هزینه‌های شرکت‌ها و بررسی صورت‌های مالی، یک عددی را به عنوان افزایش قیمت تعیین می‌کند و آن را به شورای رقابت ارسال می‌کند.

منطقی افزود: در مرحله سوم، شورای رقابت درباره افزایش قیمت، تصمیم‌گیری می‌کند و در این فرایند معاونت حمل و نقل وزارت صمت فقط درباره قسمت فنی کار یعنی کم و زیاد شدن برخی اجزا و قطعات صحه گذاری می‌کند.

معاون حمل و نقل وزارت صمت گفت: ما فقط ادعای خودروساز درباره نصب قطعات جدید را بررسی می‌کنیم، اما قیمت توسط سازمان حمایت تأیید می‌شود.

کد مطلب 5956395
سمیه رسولی

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    نظرات

    • درخشان IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 2
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      ضرب المثلی است میگوید آش اینقدر شور شده که خان هم فهمیده آقایان بالاخره بعد از یکسال و اندی فهمیدند که خودرو باید بهای تمام شده به همراه سود عادلانه باشد که تولید ادامه یابد البته همین هم خیلی پیشرفت است
    • علی IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      چه شاهکاری پدرملت رادراوردید چقدر رانت وراثت خواری این همه رانت تو خودرو ملت راسرکیسه کردید سیرنخوردیدراست میگی خیلی مردی حرفت برو داره جلو سایپا رابیرون که کوییک اس راداره به ملت به جای کوییک جی ایکس غالب میکنه با کلی قیمت اضافه چطور ازخدانمیترسید فقط حرف میزنی راست میگی عمل کن
    • شهرام IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 0
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      چرا قیمت خودرو را چند بار گران میکنید ولی به فکر معیشت مردم نیستید چرا بی دلیل و بی تناسب با در آمد و شرایط مردم خود روها را گران میکنید این در شان مردم انقلابی نیست، مردم دارند زیر فشار اين بی رحمی وبی اعتنایی که به ایشان می شود فرسوده وافسرده می شوند واز بین می روند ،آیا خدا را در نظر ندارید .بترس
    • بهره پیما IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      3 0
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      بخاطر اضافه شدن فقط پسوند ارتقا یافته خودرو گرون شد پس اینا که وظیفه نظارت دارند دارن چیکار میکنن
    • US ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      چه اجباری است افرادی که توانایی و قابلیت مدیریت و علم لازم را ندارند ، دائما" از پستی به پستی دیگر گمارده می شوند ؟ ! یک دایره بسته از خودی ها تشکیل داده اید و در داخل آن سیر و سفر می کنید . آقای منطقی در هیچ پست و سمتی تاکنون موفقیت ، حتی نسبی کسب نکرده است ایشان کاملا " دکم و بسته است ...
    • حمید IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      قیمت یک اهن کهنه باید بیاد پایین

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