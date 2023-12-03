به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود پروانه معصومی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون امروز یکشنبه ۱۲ آذر ماه در مسجد بلال صداوسیما برگزار شد. سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، محسن برمهانی معاون سیما، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، محمود سالاری معاون هنری وزیر ارشاد، منوچهر هادی، ایرج محمدی، مهران مهام، ابوالقاسم طالبی، محمدمهدی عسگرپور، سلیم غفوری، مهدی نقویان، منوچهر محمدی، مهدی رمضانی، مسعود ده نمکی، احمد میرعلایی، داریوش یاری، علی بخشی زاده، امیر نوری، جواد شمقدری، احسان محمدحسنی، علی دهکردی، مهدی فرجی، حبیب ایل‌بیگی و … از جمله حاضران مراسم بودند.

حسن سلطانی اجرای این برنامه را برعهده داشت.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی درباره پروانه معصومی عنوان کرد: تسلیت می‌گویم برای بانویی که از بزرگان سینمای کشور بود و حق زیادی بر گردن جامعه هنری و مخاطبان داشت.

وی اضافه کرد: معصومی در طول حیات طیب و مبارک خود آثار بی نظیری در حوزه هنر خلق کرد. او از سرامدان سینمای کشور بود و در یک دوره منسجم و چند دهه‌ای با هنرنمایی مخصوص به خود نامی ماندگار در فرهنگ و هنر کشور ثبت کرد.

وزیر فرهنگ تصریح کرد: برای ما فقدان او مایه غم و تأثر و تأسف است. او علاوه بر نقش آفرینی هنری، یک شخصیت اجتماعی ممتاز داشت که برآمده از هویت خانوادگی و شخصیت والای این بانوی گرامی بود.

اسماعیلی یادآور شد: او در اتفاقات مهم در کنار مردم بود و بدون لکنت و با صراحت از ارزش‌های جامعه صحبت و از آنها دفاع می‌کرد. هیچ ترسی از نوع واکنش‌ها نداشت و با آرامش و طمانینه هم همان صفاتی را که در سنت دینی خود از مردان و زنان شنیده‌ایم در سیره و سلوک این بانو می‌توانستیم، ببینیم.

وی همچنین اضافه کرد: او از اسوه‌های کم نظیر کشور بود که از دست دادیم. جبران این صدمه برای جامعه هنری ما آسان نیست، امیدواریم با ترویج مشی سلوک او یک اسوه همیشه جاوید را برای اهالی فرهنگ و هنر و برای همه کسانی که در این مسیر هستند، معرفی کنیم.

محمدمهدی عسگرپور نیز در این مراسم با اشاره به حواشی‌ای که هر از گاهی در حوزه هنر پیش می‌آید با تاکید بر اینکه در فضای رسمی باید از دو قطبی‌ها پرهیز شود، گفت: هر موضوعی را به یک فضای دو قطبی تبدیل نکنید به هرحال همه هنرمندان کشور ما یک جور فکر نمی‌کنند. ما می‌توانیم از نام نیکی که از هنرمندان باقی می‌ماند یاد کنیم.

وی افزود: خانم معصومی هم در آثاری حضور داشت که نام نیکش از آنها به یاد می‌ماند.

عسگرپور تصریح کرد: مسؤولان فرهنگی کشور مراقب باشند ما در حوزه سینما و تلویزیون هنرمندان بسیار زیادی داریم که شرافتمندانه در طول این سال‌ها کار کردند. با نادیده گرفتن برخی از حواشی که ممکن است پیش بیاید و در این ایام هم بیشتر شده است مراقبت کردن از این خانواده به عهده همه مسئولان فرهنگی کشور است.

مسعود ده نمکی کارگردان سینما و تلویزیون نیز در سخنانی گفت: بخش عظیمی از عالم هنر که نمی‌توان روی آن قیمت گذاشت سرمایه انسانی است و آنچه که بیش از همه ارزشمند هم است همین سرمایه انسانی است.

وی اضافه کرد: وقتی کسی به این سطح می‌رسد که از بازیگر به یک مؤلفه در حرفه خود تبدیل می‌شود نباید از او غافل شد.

ده نمکی با اشاره به هنرمندان باسابقه تصریح کرد: این افراد که صاحب تجربه هستند قابل تکریم هم هستند و به جای اینکه این سرمایه‌های انسانی دنبال مدیران بدوند، مدیران نباید بگذارند اینها بیکار باشند. سرمایه مملکت برای اینها خرج شده است و وقتی زمان بهره گرفتن است نباید از آن غافل شویم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش یادآور شد: غیر از نام نیک بخشی از باقیات صالحات اثری است که فردی از خود به جا می‌گذارد. اگر یک یا ۲ قرن به عقب بر گردیم از برخی نامی نیست حتی اگر آدم‌های خوبی بوده‌اند اما زندگی اینها وقتی تبدیل به داستان، نقل و اثر هنری می‌شود در ذهن مردم می‌ماند.

ده نمکی در پایان درباره درخواست خانواده معصومی برای اجتناب از حضور جمعیت در مراسم تشییع وی گفت: دلیلی که خانواده آوردند جالب بود چون بر این نکته تاکید داشتند جایی که قرار است خانم معصومی دفن شوند جای کوچکی است و ممکن است باعث مزاحمت شود؛ این در نظر گرفتن حق الناس است که رویکرد قابل توجهی بود.

در این مراسم پیام تسلیت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز قرائت شد و صدای ضبط شده برخی از هنرمندان از جمله محمود پاک نیت، انسیه شاه حسینی و … که نتوانسته بودند در مراسم حضور یابند، پخش شد.

*شیرین ناجی