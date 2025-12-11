میکائیلی: الگوهای موفق جوانان، موتور خیزش علمی فارس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید میکائیلی صبح پنجشنبه در نشست خبری ویژه هفته پژوهش، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، تأکید کرد: مادران ایرانی مدیران هوشمند خانه و پیشگامان عرصه علم و فناوریاند و با نقشآفرینی همزمان در خانواده و فعالیتهای علمی، پیشران ارتقای مادی و معنوی جامعه هستند.
وی با اشاره به نامگذاری هفته پژوهش از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه با شعار «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» نقش رسانهها را «تعیینکننده» توصیف کرد و گفت: هیچ پیشرفتی بدون پژوهش و هیچ پژوهشی بدون اطلاعرسانی دقیق و فراگیر به جامعه، دوام و اثرگذاری نخواهد داشت. به گفته وی، معرفی پژوهشگران، معلمان خلاق و فناوران استان باید در این هفته با دقت و گستردگی بیشتری انجام شود تا ظرفیتهای علمی فارس بهدرستی شناخته شود.
رئیس سازمان بسیج علمی و فناوری فارس با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ مرکز دانشگاهی و پژوهشی و حدود ۴۰۰ شرکت دانشبنیان در فارس، این استان را «یکی از قطبهای علمی کشور» دانست و افزود: استفاده از ظرفیت شهرستانها، مراکز علمی و پایگاههای رشد برای دستیابی به مرجعیت علمی در دستور کار قرار دارد.
پژوهش برای حل مسائل واقعی
وی تقویت ارتباط میان علم و صنعت را ضرورتی جدی عنوان کرد و گفت: کاهش فاصله میان این دو بخش و تمرکز بر حل مسائل استانی و ملی، محور برنامههای سازمان بسیج علمی است. او اعلام کرد که امسال نزدیک به ۱۰۰ عنوان برنامه و رویداد علمی در فارس اجرا میشود و نگاه این سازمان «تحولآفرین در سطح شهرستانها» است تا موج علمی و فناورانه در سراسر استان گسترش یابد.
میکائیلی همچنین از «بیبرنامگی برخی دستگاهها» در اجرای برنامههای هفته پژوهش انتقاد کرد و گفت: با وجود تقویم رسمی ۲۲ تا ۲۷ آذر برای این هفته، برخی نهادها برنامههای خود را خارج از این بازه زمانی برگزار کردهاند و این موضوع نیاز به بررسی دارد.
تربیت نسل آینده و تکثیر الگوهای موفق
رئیس سازمان بسیج علمی و فناوری فارس با تأکید بر اینکه نگاه این مجموعه مبتنی بر حل مسائل واقعی و تربیت نسل آینده در حوزههای مختلف علوم است، گفت: در بیش از ۴ هزار پایگاه بسیج در استان، فعالیتهای علمی و خلاقانه در حال انجام است و یکی از راهبردها، شناسایی و معرفی الگوهای نقشآفرین جوان در سطح شهرستانهاست.
وی افزود: ایجاد فرهنگ خودباوری علمی و الهامبخشی به نسل جدید، لازمه شکلگیری خیزش علمی در استان است.
رویدادهای ملی و استانی
میکائیلی در تشریح برنامههای پیشِروی استان، به رویداد ملی «تا ثریا» در حوزه کسبوکارهای فناورانه و گردشگری اشاره کرد و گفت: این رویداد در مرحله پسارویدادی نیز از تیمهای استارتاپی حمایت خواهد کرد. همچنین «بنیاد حقوق و فناوری» با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان برای بهرهگیری از فناوریهای نو مانند هوش مصنوعی در مسائل حقوقی راهاندازی شده است.
به گفته وی، جشنواره «شهید چمران» و «دوازدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری» دیماه امسال برگزار میشوند و در هفته پژوهش نیز از کتاب به روزشده «شهدای علمی فارس» رونمایی خواهد شد. نسخه تکمیلی مستند «شهید فریدالدین معصومی» نیز به نمایش گذاشته میشود.
حمایت از ایدههای نو و طرحهای مسئلهمحور
رئیس بسیج علمی فارس از اجرای «پوستر حمایتی صدرا» بهعنوان طرحی برای توانمندسازی استارتاپها خبر داد و گفت: حمایت از ایدههای نو، طرحهای مسئلهمحور و ایجاد بستر رشد علمی حتی در مناطق روستایی از اولویتهای اصلی سازمان است.
وی با اشاره به طرحهای حمایتی «شهید چمران»، «شهید آشتیانی» و «باقرالعلوم» افزود: این طرحها زمینه بهرهمندی نخبگان و جوانان از خدمات علمی و حمایتی را فراهم کردهاند.
میکائیلی تأکید کرد که سازمان بسیج علمی از تمامی طرحهای فناورانه استان که بر حل مسائل واقعی متمرکز باشند حمایت جدی خواهد کرد و نقش این سازمان «پشتیبان و هدایتگر» در توسعه سبد خدمات علمی استان است.
هماهنگی نهادها؛ کلید تبدیل پژوهش به عمل
میکائیلی در پایان با اشاره به هماهنگی مطلوب میان دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و دستگاههای اجرایی گفت: این یکپارچگی، شرط تبدیل پژوهشهای کاربردی به پروژههای عملیاتی است و همین هماهنگی، کلید موفقیت فارس در مسیر توسعه دانش و نوآوری به شمار میرود.
نظر شما