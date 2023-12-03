رونمایی تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت مسئول بهداری قرارگاه خاتم

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت سردار سرتیپ پاسدار نصرالله فتحیان مسئول بهداری رزمی قرارگاه خاتم الانبیا (ص) سپاه در دوران دفاع مقدس» سه شنبه ۱۴ آذرماه توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار می‌شود. این کتاب توسط علی‌اصغر ملأ با تدوین عباس حیدری مقدم آرانی عرضه شده است.

آئین رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت سردار سرتیپ پاسدار نصرالله فتحیان مسئول بهداری رزمی قرارگاه خاتم الانبیا (ص) سپاه در دوران دفاع مقدس با عنوان «بهداری رزمی» با حضور فرماندهان دوران دفاع مقدس و پژوهشگران در این حوزه، برگزار می‌شود.

این مراسم سه شنبه ۱۴ آذر از ساعت ۱۴:۳۰ در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار می‌شود.