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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

مدیرکل اوقاف گیلان خبر داد؛

توزیع ۱۲۰۰ بسته معیشتی در قرار دوازدهم آذر ماه گیلان

توزیع ۱۲۰۰ بسته معیشتی در قرار دوازدهم آذر ماه گیلان

رشت- مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از توزیع ۱۲۰۰ بسته معیشتی در قالب اجرای طرح قرار دوازدهم در استان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۲۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای طرح قرار دوازدهم در آستان خواهر امام (س) رشت اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد تومان برای اجرای قرار دوازدهم هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به اینکه فرهنگ وقف نشان دهنده جریان روحیه همدلی و انسان دوستی در جامعه است، افزود: در قرار دوازدهم مهدی یاوران تلاش می‌کنند بین مردم امید آفرینی نموده و وضعیت معیشتی افراد کم بضاعت را ارتقا ببخشند.

وی به تهیه یک هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی در طرح قرار دوازدهم آذرماه جاری گفت: ارزش هر بسته معیشتی ۷۵۰ هزار تومان بوده است، ادامه داد: برای تهیه این بسته‌های معیشتی ۹۰۰ میلیون تومان از محل عوائد موقوفات دارای نیات مرتبط با خیرات و کمک‌های مردمی هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان تصریح کرد: این بسته‌های معیشتی با کمک مؤسسات خیریه و از طریق مراکز افق در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.

وی افزود: تهیه و توزیع کیف و لوازم تحریر به ارزش ۱۲ میلیون تومان، کمک به درمان و تهیه دارو برای بیماری‌های خاص به ارزش ۳۰ میلیون تومان و کمک هزینه تهیه جهیزیه به ارزش ۱۵ میلیون تومان از دیگر بخش‌های طرح قرار دوازدهم آذر ماه امسال بوده است.

تدینی گفت: کمک هزینه اعزام به کربلا به مبلغ ۵ میلیون تومان، تهیه بسته‌های فرهنگی برای دانش آموزان عازم به اردوهای راهیان نور به ارزش ۶ میلیون تومان و کمک هزینه ترک اعتیاد به مبلغ ۱۲ میلیون تومان هم در طرح قرار دوازدهم آذرماه به جامعه هدف اهدا شده است.

وی اعلام کرد: در طرح قرار دوازدهم آذرماه دو دستگاه فتوتراپی و لارنگوسکوپی به ارزش ۲۰ میلیون تومان خریداری و در اختیار مراکز درمانی شهرستان آستانه اشرفیه قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان برای اجرای طرح قرار دوازدهم هزینه شده است.

کد مطلب 5956503

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