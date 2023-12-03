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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۱

کنسرت «در پی آن آشنا» روی صحنه می‌رود/ معرفی هنرمندان جوان کمانچه

کنسرت «در پی آن آشنا» روی صحنه می‌رود/ معرفی هنرمندان جوان کمانچه

مجموعه اجراهای صحنه‌ای «در پی آن آشنا» با معرفی هنرمندان جوان طی ۲ شب در تالار رودکی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در راستای حمایت از هنرمندان جوان عرصه موسیقی ایرانی، تالار رودکی به مدت ۲ شب، شانزدهم و هفدهم آذر، میزبان نوازندگان جوان کمانچه در قالب پروژه «در پی آن آشنا» خواهد بود.

«در پی آن آشنا» به مدیریت هنری حسام اینانلو و تهیه‌کنندگی انجمن موسیقی ایران با هدف کشف، حمایت و پرورش استعدادهای هنری این عرصه، اولین دوره خود را به معرفی نوازندگان جوان کمانچه اختصاص داده است.

در شب نخست آریا طبیب‌زاده، پارسا نظری، ماهور سلیمانی و رضوان صیاد روی صحنه خواهند رفت و در شب دوم نیز فرزانه مهدی‌زاده، سینا فاضل، مسیح نوروزی و آوا قویدل به هنرنمایی خواهند پرداخت.

نخستین دوره «در پی آن آشنا» شانزدهم و هفدهم آذر از ساعت ۱۹ در تالار رودکی اجرا خواهد شد و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این پروژه می‌توانند به سامانه تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 5956517
زهرا منصوری

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