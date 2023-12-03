کشف ۵ تن موادمخدر و ۸۷۰ دستگاه خودروی سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر گفت: در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی جامعه پلیس در مناسبت‌های مختلف و متعدد طرح‌هایی را اجرایی می‌کند که یکی از این طرح‌ها، اجرای طرح پیشگامان امنیت اجتماعی با محوریت کلانتری و پاسگاه‌های سراسر کشور و با نظارت فرماندهان انتظامی استان‌ها است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف مقابله با سرقت، دستگیری معتادان متجاهر و افراد تحت تعقیب دستگاه قضا با همکاری سایر رده‌های تخصصی پلیس در سراسر کشور طی ۴ روز اجرایی شده است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا همچنین عنوان کرد: در پایان این طرح ۵ تن انواع مواد مخدر و ۸۷۰ دستگاه خودروی سرقتی کشف و بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ معتاد متجاهر و بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ سارق سابقه دار دستگیر شدند که این مهم ارتقا رضایتمندی مردم را به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ مجرم فراری تحت تعقیب دستگاه قضائی نیز دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح همچنین در جنوب و جنوب شرق کشور بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه به طور کلی در حوزه کشفیات در آیتم‌های مختلف می‌توان به افزایش ۱۳۰ درصدی اشاره کرد، گفت: یکی از اهداف پلیس این است که با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها با کانون‌های جرم مبارزه کند و احساس امنیت در جامعه که مطالبه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور و مردم است را حفظ کند و ارتقا دهد چراکه مردم عزیز ایران اسلامی شایسته بهترین‌ها هستند.

سردار بنی اسدی فر بیان داشت: پلیس افتخار دارد که در طول شبانه روز با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها امنیت را برای مردم برقرار کند چه بسا در این راه شهدای بسیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است که شهادت ۵۷ نفر از کارکنان جان برکف فراجا در راه امنیت در سال جاری گواه بر این ادعاست.