به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و جمعبندی موضوعات و طرحهای دومین سفر استانی رئیسجمهور به استان البرز بعدازظهر امروز (یکشنبه) به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیسجمهور برگزار و طرحهای دور دوم سفر به این استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
«محمد مخبر» در این جلسه با بیان اینکه مسائل استان البرز در ابعاد مختلف به دلیل تنوع جمعیتی، موقعیت جغرافیایی، مهاجرپذیری و… با سایر استانهای کشور تفاوتهایی دارد، تاکید کرد: با تلاشها و پیگیریهای دولت سیزدهم و استانداری البرز و تخصیص کامل منابع لازم برای توسعه و آبادانی این استان، به کاهش فاصله بین استان البرز و سایر استانها در حوزههای آموزش، بهداشت و درمان و رفاهی کمک شایان توجهی خواهد شد.
در این جلسه که معاون اجرایی رئیسجمهور، وزرای ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولان دستگاههای دولتی، استاندار البرز و برخی مقامات ارشد استانی حضور داشتند، توافقات و تعهدات دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای پیشنهادی و اولویتدار استان البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است؛ این مصوبات در بخشهای ساخت اماکن و سالنهای ورزشی، خرید تجهیزات ورزشی، تکمیل و تجهیز مرکز توانبخشی ایثارگران، ساماندهی گلزارهای شهدا، تکمیل و تجهیز پاسگاههای محیطبانی، ساخت شهرکهای کشاورزی، ساماندهی اراضی کشاورزی، تهیه بانک جامع اطلاعات پروژههای آب و خاک، تجهیز بازارچههای موقت و ثابت فروش صنایع دستی، مرمت، بازسازی و تکمیل زیرساختهای میراثی، گردشگری و فرهنگی به تصویب رسید.
سایر مصوبات این جلسه شامل افزایش سرانه آموزشی، ساخت و تکمیل مدارس، تأمین امکانات و نیازمندیهای اورژانس اجتماعی، قشرهای آسیبپذیر و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، ساخت شهرکهای صنعتی، تعمیر و مرمت بیمارستانهای استان، افزایش تختهای بیمارستانی و بودجه سلامت، تکمیل و تجهیز مجتمعهای فرهنگی و سینمایی و همچنین ارتقا تصفیهخانه فاضلاب میشود.
همچنین در این جلسه عنوان شد که تمام مصوبات و تسهیلات اقتصادی تخصیصیافته در دور اول سفر رئیسجمهور به استان البرز تأمین و پرداخت شده است.
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