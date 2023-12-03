به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «تدروس آدهانوم گبریسوس» مدیرکل سازمان بهداشت جهانی طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره حملات شدید اشغالگران قدس به غزه اعلام کرد: نمی‌توانم کلماتی پیدا کنم تا نگرانی ما درباره وضعیتی که شاهد آن هستیم را ابراز کنم. آتش‌بس فوری.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در ادامه تاکید کرد که اخبار مربوط به بمباران شدید و درگیری‌های مداوم در غزه وحشتناک است.

«تدروس آدهانوم گبریسوس» تصریح کرد: تیم ما روز گذشته از بیمارستان ناصر در جنوب غزه بازدید کرد. در این بیمارستان ۱۰۰۰ بیمار تحت درمان قرار دارند که این تعداد ۳ برابر ظرفیت بیمارستان است.

وی در این خصوص افزود: افراد زیادی هر گوشه بیمارستان هستند و به دنبال سرپناه می‌گردند. بیماران کف زمین با درد و ناله و فریاد درمان می شوند. این شرایط از نظر ارائه خدمات بهداشتی به‌ طور غیرقابل تصوری ناکافی است.

حملات هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه که دیگر تبدیل به ویرانه شده است در پنجاه و هشتمین روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی همچنان با شدت قبل ادامه دارد؛ به طوری که اشغالگران صهیونیست علاوه بر بمباران منازل مسکونی و یک مهدکودک در این باریکه خودروهای امدادرسان را نیز هدف قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، رزمندگان گردان‌های قسام گروهی از نظامیان رژیم صهیونیستی را که در داخل ساختمانی در بیت حانون پناه گرفته بودند، با راکت‌های ضد زره TBG هدف قرار داده سپس با سلاح تیربار با آن‌ها درگیر شده و شماری از نظامیان صهیونیست را به قتل رسانده است.

همچنین گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که ۵ خودروی زرهی اشغالگران اسرائیلی (تانک، نفربر و بولدوزر) را در شرق دیر البلح با بمب‌های «العمل الفدائی» و راکت‌های ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است که از این تعداد ۳ خودروی زرهی به طور کامل منهدم شده است.