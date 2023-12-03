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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

بمباران سنگین اردوگاه جبالیا از سوی رژیم صهیونیستی+فیلم

بمباران سنگین اردوگاه جبالیا از سوی رژیم صهیونیستی+فیلم

منابع خبری از بمباران سنگین اردوگاه جبالیا از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

منابع خبری از بمباران سنگین اردوگاه جبالیا از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی حملات شدیدی نیز به محله شجاعیه در شرق غزه انجام دادند.

همچنین منابع خبری به شهادت و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر حمله به منزلی در اطراف منطقه اسکندر در شمال شهر غزه اشاره کردند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مدارسی که آوارگان در آن حضور دارند را در منطقه ابواسکندر هدف قرار دادند.

همچنین اشغالگران منزلی در محله شیخ رضوان را با ۵ موشک هدف قرار دادند.

کد مطلب 5956460

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