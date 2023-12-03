بمباران سنگین اردوگاه جبالیا از سوی رژیم صهیونیستی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

منابع خبری از بمباران سنگین اردوگاه جبالیا از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی حملات شدیدی نیز به محله شجاعیه در شرق غزه انجام دادند.

همچنین منابع خبری به شهادت و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر حمله به منزلی در اطراف منطقه اسکندر در شمال شهر غزه اشاره کردند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مدارسی که آوارگان در آن حضور دارند را در منطقه ابواسکندر هدف قرار دادند.

همچنین اشغالگران منزلی در محله شیخ رضوان را با ۵ موشک هدف قرار دادند.