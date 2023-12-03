به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی دست به کشتار و جنایت فجیع دیگری در حق فلسطینیان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه زده است.

الجزیره اعلام کرد که در این جنایت ده‌ها نفر شهید و مجروح شدند.

همچنین المیادین از شهادت ۳۷ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به منازل در خان یونس خبر دادند.

یک مسجد هم در خان یونس هدف قرار گرفت.

در خیابان صلاح الدین در نزدیکی رمزون در دیرالبلح هم یک خودرو از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.