  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۹

جنایت فجیع دیگر صهیونیست‌ها در اردوگاه جبالیا

جنایت فجیع دیگر صهیونیست‌ها در اردوگاه جبالیا

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی دست به کشتار و جنایت فجیع دیگری در حق فلسطینیان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی دست به کشتار و جنایت فجیع دیگری در حق فلسطینیان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه زده است.

الجزیره اعلام کرد که در این جنایت ده‌ها نفر شهید و مجروح شدند.

همچنین المیادین از شهادت ۳۷ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به منازل در خان یونس خبر دادند.

یک مسجد هم در خان یونس هدف قرار گرفت.

در خیابان صلاح الدین در نزدیکی رمزون در دیرالبلح هم یک خودرو از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.

کد مطلب 5956586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها