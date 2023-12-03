چشم انداز روشنی برای کاهش تولید موادمخدر در دنیا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس تاکید رئیس جمهوری و رئیس ستاد، سیاست راهبردی ما پیشگیری از اعتیاد است و همزمان حوزههای مبارزه با عرضه، درمان اعتیاد و توانمندسازی همسو و همگام با پیشگیری و با جدیت بیشتری ادامه خواهند داشت.
وی تصریح کرد: ما هیچ گریزی نداریم جز اینکه اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهیم؛ چرا که هیچ چشمانداز روشنی برای کاهش تولید مواد مخدر در دنیا و همسایگی ما نداریم.
مؤمنی با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر کاهش کاشت تاکید کرد: ما از هر گونه تلاش که منجر به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان بشود؛ استقبال میکنیم اما شواهد حاکی از کاهش تولید مواد مخدر در این کشور نیست و حتی تولید موادمخدر صنعتی نیز در آن افزایش قابل توجهی داشته است و این خطر جدی برای همه کشورها است.
وی با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی کشفیات موادمخدر در استان خراسان رضوی، گفت: امسال در کشور ١٣ مأمور در راه مبارزه با مواد مخدر جان عزیزشان را نثار کرده و به شهادت رسیدهاند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر اقدامات خوبی طی این چند سال با همت ستاد، مسئولان و خیران انجام و ظرفیتهای خوبی بهمنظور ساماندهی و درمانشان ایجاد شده است.
وی گفت: در حوزه پیشگیری، نهادهای فرهنگی، رسانهها و وزارت آموزش و پرورش باید تلاش بیشتری کنند تا اهداف طرح یاریگران زندگی که در جلسه ستاد با حضور رئیس جمهور تأکید و ابلاغ شده، محقق شود.
مؤمنی ادامه داد: در آبان امسال نمایشگاه «یاریگران زندگی» برای اولین بار به صورت عمومی برگزار شد و بسیاری از مسئولان کشوری و لشگری، خانوادهها و دانش آموزان از برگزاری آن استقبال کردند و مطالبه داشتند تا تداوم داشته باشد که میتوان نمونه آن را در سطح استانی نیز برگزار کرد.
مؤمنی افزود: اردوگاهی توسط سپاه در حال احداث است که اگر به افتتاح برسد، مشکل ظرفیت معتادان متجاهر در مشهد حل خواهد شد و معتادان متجاهر به طور کامل در این استان ساماندهی میشوند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: هماکنون ۱۲ اردوگاه نگهداری، درمان مهارتآموزی و توانمندسازی معتادان توسط سپاه و بسیج در حال ساخت و دایر شدن در استانهایی نظیر تهران، اصفهان، فارس، همدان مازندران و…، است و در تمام این اردوگاهها، توانمندسازی در اولویت قرار دارد و مراکز تولید و اشتغالزایی در کنار آنها راهاندازی شده است تا بخشی از درآمد اشتغال صرف افراد بهبود یافته شود.
در این جلسه علی زندی به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی معارفه و از تلاشهای محمدحسین صالحی تجلیل شد.
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