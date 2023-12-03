به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی حقوقدان و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی در آئین بزرگداشت قانون اساسی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، اظهار داشت: قانون اساسی محصول فقه اهل‌بیت (ع) است. این فقه از آغاز عصر غیبت تاکنون تنها در دوره جمهوری اسلامی ساز و کار حقوقی پیدا کرده و در قالب یک سند معتبر حقوقی تدوین شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه قانون اساسی بر مدار شریعت تدوین شده است، گفت: در کنار قوه‌های مؤسس اعطائی، قراردادی و مردم‌سالار، قوه مؤسس مبتنی بر شریعت اسلامی به معنای قوه مؤسس نظام مردم‌سالار اسلامی پدید آمده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: این قوه هم به اقامه دین در دوران معاصر و هم به رأی، جایگاه، مشارکت و حضور مردم که در انتخابات تجلی پیدا می‌کند، توجه کرده است.

آیت‌الله کعبی در ادامه بیان کرد: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ویژگی‌های بسیاری دارد. در فصل حقوق ملت به چند تفاوت اساسی درباره حقوق بشر در اسلام و غرب اشاره شده است.

وی تفاوت نخست را رعایت حقوق متقابل دولت و ملت در منظومه حقوقی بشر اسلامی دانست و عنوان کرد: این بزرگترین فریضه الهی است. این موضوع به عنوان یک امر مقدس شناخته می‌شود. شاخصه دینداری در اسلام رعایت حق‌الله، حق‌الناس عمومی و حق‌الناس فردی است. حقوق بشر با نگاه دینی قداست پیدا می‌کند و ضمانت اجرایی خاص می‌یابد که در فرمایش امیرالمومنین (ع) نیز است.

این حقوقدان که در دوره‌ای نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان بود، دومین تفاوت را رعایت حقوق متقابل دولت و ملت در بحث انسجام‌بخشی، اقتدار، پیشرفت و عدالت دانست و گفت: رعایت حقوق متقابل موجب تحقق مواردی که ذکر کردم، خواهد شد.

وی در مورد سومین تفاوت هم گفت: سامان‌بخشی به منظومه حقوق بشر در اسلام منجر به ارزش‌گذاری برای حق، برپا شدن روش‌های دین و آشکار شدن نشانه‌های عدالت می‌شود.

آیت‌الله کعبی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات حقوق بشر غربی این است که دچار تناقض می‌باشد. ادعاها با آنچه که اجرا می‌کنند، متفاوت است. آنچه امروز در غزه مشاهده می‌کنیم ناشی از این تناقض‌ها در عرصه حقوق بشر است. مناسبات ظالمانه و ضدحقوقی بر روابط بین‌الملل حاکم است. نتیجه‌اش جنایت‌ها و قتل‌عام در غزه است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: علم منهای ایمان نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق بشر باشد بلکه دستاوردش جنایت می‌شود. ایمان منهای علم نیز عقب‌ماندگی به همراه خواهد داشت. اما تلفیق ماهرانه عقلانیت با معنویت، علم با ایمان و عدالت با آزادی، ارمغانش حقوق بشر واقعی خواهد بود.

وی تاکید کرد: منظومه حقوق بشر و حقوق ملت در اسلام سه ضلعی است که ضلع نخست آن حق‌الله، ضلع دوم حق‌الناس عمومی و ضلع سوم حق‌الناس فردی است. بین این اضلاع ارتباط منطقی و منظومه‌ای وجود دارد.